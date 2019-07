Hẹn hò với người đồng giới, 3 cô gái xinh đẹp, quyến rũ khiến cánh mày râu tiếc hùi hụi vì “không có cửa”

Xinh đẹp, quyến rũ, lại thông minh, giỏi giang nên Bâu, Trisha Đỗ hay MC Quỳnh Chi là những người thừa sức khiến một anh chàng điển trai hay thành đạt chú ý. Tuy nhiên, người khiến họ rung động lại là một cô gái chứ không phải là cánh mày râu. Thế là, họ chọn cách sống thật với trái tim, sống thật với cảm xúc và giới tính của mình để tìm được hạnh phúc.



Một vài chàng hẳn có chút tiếc nuối khi gái xinh chẳng có chút hứng thú với mình. Nhưng mà biết sao được giờ. Vì chắc chắn, cũng có rất nhiều người đã và sẽ ủng hộ những cô gái này tiếp tục đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực thôi.

Bâu

Những ai thường xuyên follow các hội nhóm về trai xinh gái đẹp thì chắc chắn sẽ hơn một lần nghe đến cái tên Bâu (Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000). Dù chẳng hoạt động nghệ thuật nhưng Bâu có đến 316 ngàn người follow trên Instagram - con số này là đủ để biết nhan sắc cô bạn này nức nở đến cỡ nào.

Gái xinh nổi tiếng Instagram là "bông đã có chậu"

Bâu đã công khai giới tính với người yêu đồng giới

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không góc chết cùng thân hình sexy, quyến rũ nên chắc chắn, Bâu sẽ nhận được không ít những lời đẩy đưa, thả thính. Tin buồn là Bâu đã có người yêu rồi và họ còn ở cạnh nhau 3 năm rồi cơ.

Người yêu của Bâu là một cô nàng tomboy có tên Lê Kim Phụng. Kim Phụng sinh năm 2000 và hiện đang kinh doanh tự do. Trên Facebook, cô nàng tomboy này có hơn 100k người theo dõi và còn sở hữu Instagram với 40k follow.

Bâu và Kim Phụng đã ở cạnh nhau 3 năm

Dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào trên MXH

Trên MXH, cả Bâu và Kim Phụng đều công khai nhiều hình ảnh ngọt ngào, tình tứ. Cả hai không ngần ngại gọi nhau là "vợ - chồng" hay "anh yêu - em yêu". Cặp đôi này thường đi du lịch cùng nhau và có chung đam mê kinh doanh cũng như mua sắm.

Tình cảm bền vững của Bâu và Kim Phụng cũng rất "được lòng" cộng đồng LGBT và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người đi tìm tình yêu chân chính không phân biệt giới tính của mình.

Trisha Đỗ

Trisha Đỗ (tên thật: Đỗ Gia Bảo Trâm), là một Beauty Blogger không còn xa lạ với cộng đồng mạng và những ai yêu thích làm đẹp. Cô gái 21 tuổi này sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp, làn da nâu gợi cảm, quyến rũ. Không theo đuổi style kẹo ngọt hay đáng yêu mà ở Trish luôn toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính rất riêng.

Con gái yêu nhau thì đã sao?

Mới đây, dân tình đã được phen bất ngờ khi Trisha Đỗ công khai tay trong tay với một cô nàng có tên là Gùi (Trang Nguyễn). Ngắm đôi mắt họ sáng rực rỡ, long lanh niềm hạnh phúc khi nói về nhau thì hẳn ai cũng sẽ ít nhiều ghen tỵ cho mà xem!

Được biết, cặp đôi này lần đầu gặp nhau khi Trish đi bán garage sale ở The New District, rồi bạn chung giới thiệu cả 2 với nhau. Gùi ở Mỹ 12 năm, cứ đi đi về về Sài Gòn nên may rủi sao thì gặp.

Gùi dụ giỏi còn Trish thì gan quá, quen nhau 3 tuần đã dọn về sống chung

Sau đó, Trish theo gia đình đi định cư ở bang Virginia (Mỹ) nhưng từ sớm đã nhận ra mình không hợp với nơi này. Cô bạn muốn đi New York để trải nghiệm cuộc sống một cách thật nhất nên đánh bạo gửi tin nhắn cho người quen duy nhất ở đó là Gùi để hỏi thăm kinh nghiệm.

Gặp được nhau ở trên đất khách mà thấy mừng húm, cả hai đi ăn nói chuyện rồi quen luôn lúc nào không hay. 3 tuần sau lần gặp lại ở New York, Trish dọn lên ở hẳn cùng Gùi rồi cả hai cứ quấn quít ở cạnh nhau đến tận bây giờ. Nói về tình yêu với Gùi, Trish đơn giản: "Gùi dụ siêu quá còn mình thì... gan quá".

MC Quỳnh Chi

MC Quỳnh Chi là gương mặt quen thuộc của các chương trình trên VTV như: "Nhịp đập 360 độ thể thao", "Bản tin thể thao 24/7", "Thần tượng Bolero", "The Remix", "The Voice Kids"... Xinh đẹp quyến rũ lại giỏi giang mà đã ngoài 30, người ta vẫn chẳng thấy bên cạnh cô xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông nào mà ngược lại, cô chỉ quấn quýt với một người bạn thân là MC Thuỳ Dung.

MC Quỳnh Chi xinh đẹp bên cạnh người bạn thân là MC Thuỳ Dung

Họ đã có 5 năm gắn bó

MC Thùy Dung cũng từng có gần 3 năm làm việc tại VTV với công việc là BTV Thể thao. Hiện tại cô đã chuyển công tác và đang là bình luận viên cho các chương trình Thể thao của một kênh truyền hình.

Vì có thời gian làm việc chung nên Thùy Dung và Quỳnh Chi khá thân thiết, ở cạnh nhau như hình với bóng. Cả hai thường xuyên đăng tải những bức ảnh hết sức gần gũi, họ thích đi du lịch cùng nhau và không ngại chia sẻ với đối phương những vui buồn trong cuộc sống.

Đôi bạn khẳng định, kể từ khi chơi với nhau, mỗi người đều trở nên hoàn thiện hơn. Quỳnh Chi từng tiết lộ, Thuỳ Dung là người bạn ở bên lúc cô yếu đuối, cô đơn và mất phương hướng nhất.

Cả hai đều xinh đẹp, cá tính