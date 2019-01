Hé lộ ảnh Brad Pitt cực đẹp đôi bên "bạn gái tin đồn" Charlize Theron và hoàn cảnh gặp gỡ của họ

Gần đây, tin đồn Brad Pitt và đại mỹ nhân Charlize Theron hẹn hò đã xôn xao các mặt báo quốc tế. Nguồn tin của The Sun khẳng định hai siêu sao đã hẹn hò được gần 1 tháng.

Tuy nhiên, theo trang People tìm hiểu được, thật ra cặp đôi gặp nhau cách đây tận 6 tháng khi hợp tác quay một đoạn quảng cáo cùng nam diễn viên Adam Driver.

Vài tháng sau đó, cụ thể là tháng 9 năm ngoái, nhãn hiệu này đã hé lộ về chiến dịch quảng cáo có sự góp mặt của Charlize và Brad trên trang Facebook của họ.



Charlize Theron và Brad Pitt trông rất đẹp đôi bên nhau.

Tuy nhiên, nguồn tin của trang People cũng đính chính lại sự thật về tin đồn cặp sao hẹn hò do trang The Sun tung ra: "Họ chưa bao giờ hẹn hò và gần đây không xuất hiện cùng nhau. Thông tin họ có quan hệ yêu đương là sai sự thật".

Về tin đồn Sean Penn - vị hôn phu trước đây của Charlize - là người giới thiệu cô và Brad Pitt đến với nhau, nguồn tin của People cho biết: "Điều đó hoàn toàn không đúng".

Sau cuộc chia tay với Angelina Jolie, Brad Pitt đã giấu kín về chuyện yêu đương của mình. Năm ngoái, anh được cho là hẹn hò với nữ giáo sư Neri Oxman, nhưng sau đó chính Neri đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Brad hiện chỉ tập trung vào sự nghiệp phim ảnh của anh.

Trong khi đó, Charlize Theron sau khi hủy hôn ước với Sean Penn cũng dính tin đồn hẹn hò với nam tài tử điển trai Alexander Skarsgard.

Nhưng cô chưa bao giờ nhắc tới tin đồn về mình, mà chỉ tập trung vào sự nghiệp với các dự án phim Atomic Blonde, The Fate of the Furious, Tully. Bộ phim Tully đã giúp Charlize được đề cử giải Quả Cầu Vàng trong mùa giải năm nay.