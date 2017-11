HĐND Đà Nẵng sẽ họp miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh?

Sáng 22-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Nho Trung (Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho hay đã có thông báo triệu tập các đại biểu HĐND TP cho phiên họp bất thường này.

Cụ thể, phiên họp bất thường sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 24-11. Nội dung phiên họp tập trung vào công tác nhân sự của HĐND TP Đà Nẵng.

Điều được dư luận quan tâm là phiên họp này có biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh không? Trả lời PV, ông Nho Trung cho rằng đây là một trong những việc Thường trực HĐND đang bàn thảo.

“Nội dung giấy triệu tập họp bất thường là làm việc về công tác nhân sự, còn cụ thể thì Thường trực HĐND đang bàn”, ông Trung nói.



Hiện, vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vẫn đang do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm. Nhưng do ông Xuân Anh có đơn xin vắng mặt thời gian qua vì lý do gia đình, Thường trực HĐND TP phân công ông Nguyễn Nho Trung tạm thời phụ trách HĐND TP.

Sau phiên họp bất thường vào ngày 24-11, HĐND TP Đà Nẵng cũng tìm ra người sẽ trực tiếp điều hành kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào các ngày 5,6,7-12 tới.