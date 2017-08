Ấn Độ: Thực tế 2 bên đều rút quân, New Delhi chấp nhận "gỡ gạc sĩ diện" giúp Bắc Kinh

Theo thông tin từ Ấn Độ, thực tế cả 2 nước Trung-Ấn đều rút quân khỏi Doklam và lý do dẫn đến sự khác nhau của 2 tuyên bố là do New Delhi đang "gỡ gạc sĩ diện" giúp Bắc Kinh.