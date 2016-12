Hải Phòng: Bắt gọn đối tượng đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn từ năm 2014

Chiều 29/12, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng, động viên thành tích các đơn vị và cá nhân tham gia bắt giữ an toàn một đối tượng đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn từ năm 2014.

Theo đó vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an quận Lê Chân đã tổ chức bắt gọn Đinh Ngọc An (SN 1985, ngụ tại tổ 22 Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân).

Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Hải Phòng và hoạt động hết sức manh động.

Năm 2014, nhóm cướp của An bị triệt phá, một số đồng bọn bị bắt giữ, nhưng An đã nhanh chân trốn thoát và ẩn náu ở nhiều địa phương trên cả nước.