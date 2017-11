Hai mẹ con phải nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy vì bị hơn chục gã đàn ông tấn công tình dục

Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ 40 tuổi cùng cô con gái nhỏ vừa tròn 15 tuổi. Cả hai đã mua vé hạng thường, khởi hành trên chuyến tàu hỏa từ thành phố Kolkata tới thủ đô New Delhi nhằm mục đích thăm chồng đang đi làm ở xa.

Hai mẹ con đã bị nhóm đàn ông trên tàu hỏa trêu chọc khi di chuyển tới khu vực nhà ga Jodhpur - (Ảnh minh họa).

Khi chuyến tàu di chuyển tới khu vực nhà ga Jodhpur, thành phố Jodhpur, bang Rajasthan, Ấn Độ, cả hai mẹ con đã bị hơn 10 gã đàn ông ngồi chung khoang hạng thường trêu chọc bằng lời lẽ khiếm nhã.

Người mẹ cho biết: "Những kẻ này bắt đầu mất kiểm soát và còn định sàm sỡ đứa con gái mới học lớp 9 của tôi.

Do quá sợ hãi, tôi lập tức chạy đi gặp lực lượng An ninh Đường sắt làm nhiệm vụ tuần tra trên tàu để báo cáo sự việc. Rất may là họ đã giúp đỡ tôi bắt giữ ba gã đàn ông bệnh hoạn trong số đó, thậm chí còn vả vào miệng chúng trước khi áp giải đi nơi khác.

Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau thì các đối tượng trên lại cùng nhau quay về vị trí cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra".

Họ gặp chuyện không mong muốn khi đang trên đường tới thủ đô New Delhi để thăm chồng - (Ảnh minh họa).

Sau khi đoàn tàu rời khỏi chặng tiếp theo là nhà ga Allahabad thì những gã đàn ông cùng khoang với hai mẹ con nói trên càng tỏ ra thô bạo hơn. Thậm chí, chúng còn đe doạ sẽ đánh thuốc mê rồi bán thiếu nữ 15 tuổi cho nhà chứa.

"Khoảng 10 giờ tối, khoảng năm kẻ đốn mạt đã bất ngờ lao tới và tấn công con bé. Do không thể chống lại được nên hai mẹ con tôi đành phải nhảy ra khỏi đoàn tàu đang chạy", người mẹ kể lại.

Hai nạn nhân đã nhảy xuống khi đoàn tàu đang di chuyển trên khu vực nằm giữa nhà ga Chandari với nhà ga Kanpur. Cú ngã mạnh đã khiến họ nằm bất tỉnh tại chỗ, và khoảng 2 tiếng sau thì người mẹ mới tỉnh dậy rồi cố gắng cùng con gái nhỏ lê bước về nhà ga Chandari.

Trước sự việc nghiêm trọng, lực lượng an ninh đã lập tức gọi xe cấp cứu tới hiện trường nhằm đưa các nạn nhân vào điều trị ở Bệnh viên Đa khoa Lala Lajpat Rai, thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh.

Do quá sợ hãi, hai mẹ con người phụ nữ Ấn Độ đã nhảy ra ngoài trong khi tàu đang chạy - (Ảnh minh họa).

Người chồng sau đó cũng nhận được thông tin và nhanh chóng bắt xe đến thành phố Kanpur. Người vợ cho biết muốn đợi chồng mình có mặt rồi mới chính thức gửi đơn khiều nại đến cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng Cảnh sát Đường sắt Trung ương Ấn Độ đang tiến hành điều tra nhằm làm rõ mọi chuyện.



Tuy nhiên, cơ quan quản lý đường sắt North Central Railway – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các chuyến tàu Jodhpur SF Express lại lên tiếng phản bác thông tin cho rằng nhân viên an ninh của mình đã nhận hối lộ để thả những kẻ quấy rối tình dục.

"Sự việc diễn ra trên chuyến tàu chạy từ hướng nhà ga Howrah và không nằm dưới sự quản lý của chúng tôi.

Khi nạn nhân trình báo sự việc tại đồn cảnh sát thị xã Rasoolabad nằm gần nhà ga Chandari, nhân viên an ninh tại đó cũng hết lòng giúp đỡ cả hai mẹ con làm thủ tục nhập viện một cách ổn thỏa nhất", đại diện của North Central Railway ông Gaurav Bansal nhấn mạnh.