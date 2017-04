Hà Tĩnh: Hàng trăm phương tiện tập trung tại Cầu Rác yêu cầu miễn phí BOT

Người dân tập trung tại Cầu Rác đòi miễn giảm phí BOT

Sáng nay 16/4, hàng trăm phương tiện, người dân xã Cẩm Minh, Cẩm Trung, Cẩm Thịnh... tập trung ở hai đầu Cầu Rác (nằm trên quốc lộ 1A, thuộc xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) yêu cầu Tổng công ty MTV hạ tầng Sông Đà (chủ đầu tư đường tránh TP.Hà Tĩnh) phải miễn, giảm phí cho người dân.

Được biết, tuyến đường tránh TP.Hà Tĩnh có chiều dài 16km xây dựng năm 2005 đến 2009 thì đi vào hoạt động.

Công trình được xây dựng theo hình thức BOT.

Tuy nhiên, nhiều người dân qua lại khu vực này phản ánh, hàng chục năm qua, các phương tiện đi qua trạm Cầu Rác, dù không đi một m2 đường BOT nào của đơn vị này nhưng vẫn phải è cổ đóng phí, phí lại còn cao.

Đó là chưa nói, cung đường từ Đèo Ngang (Hà Tĩnh) đến TP.Vinh (Nghệ An) họ phải đóng mất hàng trăm ngàn đồng tiền phí.

Tình hình nóng lên, khi cầu Bến Thủy 1, 2 vừa qua chủ đầu tư Cienco 4 đã miễn 100% phí cho phương tiện ở hai đầu cầu.

Sáng nay, hàng trăm phương tiện tập trung hai đầu Trạm thu phí Cầu Rác với băng rôn, khẩu hiệu có nội dung: “Chúng tôi không đi đường BOT tại sao phải trả phí?”.

Anh Nguyễn Văn Lam (người Cẩm Xuyên) bức xúc nói: “Chúng tôi tập trung tại đây, không phải để gây mất trật tự an ninh tuyến đường quốc lộ mà đi đòi quyền lợi, yêu cầu nhà đầu tư phải miễn, giảm phí Cầu Rác.

Rõ ràng, dân không đi tuyến đường tránh TP (BOT) nhưng vẫn phải đóng phí. Thật vô lý”.

Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã điều động lực lượng công an có mặt tại Cầu Rác, đảm bảo trật tự an ninh tuyến đường.

Đồng thời giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu và yêu cầu họ trở về nhà.

“Ngay sau khi có thông báo người dân tập trung tại Cầu Rác, huyện đã đã chỉ đạo các cấp xuống ngay hiện trường giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu.

Mọi kiến nghị của dân sẽ được huyện làm văn bản gửi trực tiếp cho nhà đầu tư.

Sau vụ việc, phía huyện sẽ có buổi làm việc phía nhà đầu tư Sông Đà yêu cầu có câu trả lời thỏa đáng cho nhân dân” – ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Infonet về vấn đề này, ông Trịnh Xuân Phúc, Giám đốc công ty TNHH một thành viên hạ tầng Sông Đà (đơn vị vận hành thu phí tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh) cho biết: “Quan điểm của riêng tôi, rất ủng hộ việc giảm giá vé qua trạm Cầu Rác.

Nhân dân có đồng tình ủng hộ, nhà đầu tư mới kinh doanh thuận lợi.

Trong cuộc làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội trước đó tại Hà Tĩnh, phía nhà đầu tư cũng đã kiến nghị về việc giảm giá vé cho tất cả các phương tiện ô tô khi đi qua trạm thu phí” – ông Phúc ý kiến.

Phía Sông Đà, nhiều lần làm tờ trình gửi Bộ GTVT đề nghị được giảm giá vé 50% cho các phương tiện ô tô tham gia khi qua trạm Cầu Rác, nhưng chưa có sự phản hồi từ phía Bộ - ông Phúc nói.

Một số hình ảnh PV Báo Infonet ghi lại tại Cầu Rác sáng 16/4:

Các xe treo băng rôn: Chúng tôi không đi đường BOT tại sao phải đóng phí





Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện có mặt tại hiện trường để ổn định giao thông

Hàng trăm phương tiện tập trung ở hai bên đường quốc lộ 1A

Các phương tiện tập trung hai dọc đường, kéo dài hàng km