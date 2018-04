Hà Nội sẽ thí điểm Trưởng công an xã là công an chính quy

Sáng nay (10/4), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 13.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu tiếp thu và làm rõ thêm ý kiến một số đại biểu góp ý về tình hình kinh tế xã hội của thành phố 3 tháng đầu năm.

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

Theo đó, trong thời gian tới, thành phố sẽ giao Công an TP Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp xây dựng đề án trên tinh thần và lộ trình để thực hiện dần.

Trước mắt, sẽ bố trí thí điểm Trưởng công an xã là công an chính quy tại một số địa bàn xã trọng điểm, có tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Về trình tự thủ tục, Giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ thống nhất với Chủ tịch UBND các huyện, trên cơ sở đó Chủ tịch UBND các huyện sẽ ra quyết định điều động công an chính quy về làm Trưởng Công an một số xã.

“Chúng ta không thay tất mà chỉ bố trí cấp trưởng hoặc một số đơn vị có thể bố trí thêm cấp phó, 1-2 công an viên, còn lại vẫn giữ bình thường. Chúng ta thực hiện có lộ trình chứ không phải thay ngay.

Và chỉ những xã còn thiếu hoặc khi Trưởng Công an xã về hưu thì mới bố trí thay chứ chưa điều chuyển một cách ồ ạt”, ông Chung nói.

Đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an vừa được Bộ Chính trị thông qua.

Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã có bài viết thông tin rõ thêm nhiều vấn đề trong Đề án này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, định hướng của Đề án là xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.



Bộ sẽ không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế...

Bên cạnh đó, sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư với Công an tỉnh thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án là phù hợp với các chủ trương, nghị quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của CAND; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí Công an xã chính quy...