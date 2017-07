Giúp mẹ xuống nhà lấy đồ, bé gái 5 tuổi bị người lạ đánh hôn mê 4 ngày chưa tỉnh

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/7 vừa qua tại một khu dân cư ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.



Nạn nhân là cô bé Hi Hi, 5 tuổi. Chiều ngày hôm đó, mẹ bé nhận được điện thoại của người giao hàng. Thấy vậy, Hi Hi chủ động xin mẹ cho mình xuống nhà lấy đồ giúp, không ngờ sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Theo báo điện tử Sina (Trung Quốc), cô bé bị một phụ nữ nghi là mắc bệnh thần kinh đánh trọng thương. 4 ngày sau khi bị hành hung, bé vẫn chưa tỉnh lại.

Bé Hi Hi bị đánh đến mức trọng thương ngay trước tòa nhà đang ở cùng bố mẹ.

Người dân bên đường cho hay, người phụ nữ kia sống ở gần khu nhà mà bố mẹ Hi Hi đang thuê, hằng ngày cô ta vẫn hay qua lại trong ngõ, đôi khi tùy ý đại tiểu tiện ra đường hoặc ngồi một góc cười ngờ nghệch.

Hồi tháng 4/2012, người này từng nhảy ra khỏi cửa sổ của nhà xuống đất, mặc dù không nguy hại đến tính mạng nhưng cũng bị thương tật ở chân. Thân nhân của hung thủ cho biết trước đó cô ta mắc chứng trầm cảm.

Hiện Hi Hi đang được tích cực cứu chữa tại bệnh viện nhân dân Bảo An, Thâm Quyến. Tuy nhiên do tình hình nguy kịch nên bệnh viện này đã liên hệ với bác sĩ của bệnh viên Châu Giang, Quảng Châu đến hỗ trợ, cứu chữa cho bé hết sức có thể.

Tình trạng của em hiện đang hết sức nguy kịch.

Về phía cảnh sát, chiều 12/7, cảnh sát địa phương đã ra thông báo cho biết đang tích cực triền khai điều tra, nữ nghi phạm cũng đã bị bắt giữ.

Hiện người nhà của hung thủ đã đến bệnh viện thăm hỏi và gửi bố mẹ Hi Hi 6000 NDT tiền bồi dưỡng.

Trong khi đó, tiền thuốc hằng ngày cho cô bé hiện đã lên đến 50.000 NDT (tương đương hơn 160 triệu đồng. Bố mẹ và người nhà Hi Hi cho biết, bất luận là phải tốn bao nhiêu tiền đi nữa, họ cũng sẽ cố hết sức để cứu con gái thoát khỏi tình trạng xấu nhất.