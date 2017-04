Gigi Hadid: Mặt tròn, người béo vẫn thống trị sàn catwalk

Nổi lên là một trong những người mẫu trẻ tài năng hàng đầu thế giới, Gigi Hadid đang ngày càng khẳng định tài năng và tên tuổi bằng những bản hợp đồng trình diễn triệu USD. Gương mặt trang bìa của Sport Illustrated có xuất phát điểm cao hơn những người mẫu khác khi xuất thân từ trong nhung lụa.

Từng bị tẩy chay vì vóc dáng đầy đặn khác chuẩn

Chân dài 22 tuổi được sinh ra và lớn lên tại California, trong một gia đình giàu có và danh tiếng. Cha cô là ông Mohamed Hadid – trùm bất động sản khét tiếng gốc Palestine. Ông là chủ của loạt bất động sản lớn tại nhiều khu vực đắt đỏ như Bel Air, Beverly Hills, Aspen hay Paris.

Trong đó nổi tiếng nhất là căn biệt thự The Crescent Palace trị giá 60 triệu USD và chuỗi khách sạn Ritz Carlton. Mẹ Gigi, bà Yolanda Hadid, cũng là tên tuổi lớn trong showbiz. Cựu siêu mẫu Hà Lan là gương mặt đinh của show truyền hình thực tế The Real Housewives of Beverly Hills.

Chính Gigi cũng từng được mẹ nhiều lần cho lên sóng khi mới 7 tuổi. Dù xuất thân với gia thế “khủng” nhưng người mẫu gốc Hà Lan và Palestine lại không hề dựa hơi cha mẹ mà tự xây dựng sự nghiệp riêng bằng tài năng và sự cố gắng bản thân.

Cô bắt đầu nghiệp mẫu từ khi mới 2 tuổi bằng bản hợp đồng với Baby Guess. Suốt quãng thời gian khởi nghiệp sau này, người mẫu 9X gặp không ít khó khăn khi bị tẩy chay một phần vì gia thế hơn người, một phần vì mái tóc và body bốc lửa “khác chuẩn”. Với mái tóc vàng điển hình và cơ thể đầy đặn, Gigi thường được gọi là bản sao của “quả bom sex” Pamela Anderson.

Gigi Hadid xuất phát từ người mẫu áo tắm. Cô sở hữu gương mặt mũm mĩm và vóc dáng khá tròn. Ảnh: SI.

Làng mẫu quốc tế vốn đã quen với hình ảnh người mẫu gầy gò, mảnh dẻ, vậy nên ước mơ trình diễn tại những sân khấu thời trang cao cấp chuyên nghiệp của Gigi từng bị chế nhạo. Nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ và tài năng thiên bẩm, cô gái trẻ đã được hàng loạt những tạp chí thời trang danh tiếng chú ý.

Năm 2014 đánh dấu sự đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp Gigi khi cô liên tục xuất hiện trên trang bìa hàng loạt tạp chí lớn như Sports illustrated, Vogue, Allure, Glamour, Bazaar, Cosmopolitan và Elle.

Tháng 7 năm đó, Gigi cùng nam diễn viên Patrick Schwarzenegger được chọn làm gương mặt đại diện trong chiến dịch thu đông Tom Ford. 2015 cũng là năm đỉnh cao của sự nghiệp Gigi khi cô tự tin làm chủ sàn catwalk của những nhà thiết kế tên tuổi như Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier và Max Mara.

Cuối năm 2015, cô một lần nữa gây xôn xao khi xuất hiện trên sàn diễn của Victoria’s Secret. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được tấm vé đó, cô đã kiên trì đi casting trong ba năm và 2 lần bị từ chối.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trước khi trình diễn tại show Victoria’s Secret chính là vòng casting khi tôi được gặp Naomi Campbell tại một bữa tiệc. Tôi chia sẻ nỗi lo lắng hồi hộp của mình và cô ấy không ngần ngại mời tôi đến khách sạn mình ở tại New York để giúp tôi luyện tập.

Chúng tôi luyện bước đi ở sảnh, trước rất nhiều nhân viên khách sạn và du khách, Naomi liên tục nhắc tôi hãy lờ mọi người và tự tin bước đi”, chân dài 9X chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ.

Gigi ngày càng khẳng định vị trí trong làng mốt. Ảnh: Getty.

Mẫu 9X hot bậc nhất làng mốt, ngôi sao mạng xã hội

Hiện tại, Gigi là một trong những cái tên thuộc hàng hot nhất nhì của làng thời trang và showbiz Âu Mỹ. Đầu năm 2016, cô chinh chiến hàng loạt show lớn nhỏ tại các tuần lễ thời trang New York, Paris, Milan.

Đặc biệt hơn nữa, cô còn được ưu ái làm vedette của thương hiệu Versace đình đám. Tuy nổi tiếng và giàu có nhưng nữ người mẫu không kiêu ngạo, chính tính cách thực tế và giản dị khiến cô có cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Chia sẻ về thành công hiện tại, người mẫu 22 tuổi khuyên những người mẫu mới lập nghiệp: “Làm việc chăm chỉ, cư xử tốt và kết bạn, chí ít là tạo lập mối quan hệ. Những điều nhỏ này dẫn tôi đến công việc mà thậm chí tôi chưa từng mơ tới”.

Ngoài vai trò người mẫu, cô gái vàng đến từ California còn có nguồn thu nhập "khủng" từ mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô từ 1 triệu người theo dõi năm 2014 hiện đã chạm con số 15 triệu.

Mỗi bức ảnh Gigi đăng dễ dàng có được hàng triệu lượt thích, giúp cô bỏ túi hàng trăm nghìn USD, tương đương hàng tỷ đồng.

Phong cách thời trang của Gigi ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Ảnh: Getty.

Gigi cùng bạn thân – người mẫu Kendall Kenner – đang làm mưa làm gió các mạng xã hội và là người dẫn đầu hàng loạt xu hướng thời trang. Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ trong làng mốt, Gigi đã mua được căn hộ tiện nghi trong quần thể Soho tại New York trị giá 2,5 triệu USD.

Người mẫu trẻ cũng có đời sống tình cảm đáng chú ý khi trước giờ chỉ yêu ca sĩ. Gigi từng hẹn hò trong thời gian ngắn với ca sĩ Cody Simpson, trước khi yêu cựu thành viên One Direction - Zayn Malik.

Gigi và Zayn được báo chí vinh danh là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” vì không chỉ có ngoại hình xứng đôi mà còn tài năng không kém cạnh.