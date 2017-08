Giết người vứt xác phi tang từ mâu thuẫn dọa chém bò

Trước đó, đêm 25-8, người dân đi ra bờ suối thuộc bản Hồng Tiến 1 (xã Châu Tiến) phát hiện thi thể một người đàn ông có nhiều vết thương nên đã báo Công an huyện Quỳ Châu đến bảo vệ hiện trường, vào cuộc điều tra.

Cơ quan Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với PC45 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị sát hại là anh Vi Văn Huệ (32 tuổi, trú bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến).

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên PC45 Công an tỉnhNghệ An xác lập chuyên án 817G để điều tra, truy bắt nghi can.



Quá trình điều tra cho thấy trước đó, giữa gia đình Hòa và anh Huệ có mâu thuẫn nhau và đêm 25-8 Hòa có rời khỏi nhà. Khi biết người dân phát hiện thi thể anh Huệ và công an vào cuộc điều tra, Hòa vẫn dò la nghe ngóng tình hình.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hòa.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu Hòa khai nhận trước đó cha của Hòa có mâu thuẫn với anh Huệ. Anh Huệ có nói sẽ chém chết con bò của gia đình Hòa.

Sau đó ít ngày, con bò của gia đình Hòa bị chém gần đứt đuôi nên Hòa nghi anh Huệ chém con bò.

Đêm 25-8, Hòa đi bắt nhái ở khe suối bản Hồng Tiến 1 thì gặp anh Huệ. Hòa đã lẳng lặng đi theo anh Huệ rồi nhổ một thanh gỗ ở hàng rào ven đường và dùng đá tấn công khiến anh Huệ tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hòa đẩy thi thể anh Huệ xuống vực sâu để phi tang rồi trở về nhà nằm ngủ.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu đã biểu dương, thưởng "nóng" cho ban chuyên án 817G.