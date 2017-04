Giây phút phát hiện thi thể nạn nhân bị con rể "hờ" sát hại, giấu trong chuồng lợn

Liên quan đến vụ việc nghi can Trần Xuân Thu (51 tuổi, hiện đang trú tại thôn Bồ Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) sát hại mẹ vợ "hờ" là bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi), PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng thôn Bồ Tỉnh.

Ông Khánh cho biết, ông là 1 trong 2 người đầu tiên phát hiện thi thể bà Th. được giấu trong chuồng lợn của gia đình bà này.

Khu vực giấu thi thể bà Th. được ngụy trang rất kỹ.

Nhớ lại thời điểm này, ông Khánh cho hay, vào khoảng 5h30 ngày 23/4, khi vừa mới ngủ dậy thì ông nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đức Sơn - Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục (ngay gần nhà ông Khánh) thông báo sang nhà bà Th. có việc gấp.

Trên đường sang nhà bà Th, ông Sơn và ông Khánh còn gọi điện cho 1 công an viên của xã Vân Trục đi cùng.

Lúc này, ông Sơn cũng cho ông Khánh biết về việc mình nhận được thông tin của ông Phan Trọng Phúc (trưởng Công an xã Vân Trục) về việc bà Th. đã tử vong và đang được giấu xác ở khu vực chuồng lợn.

Hai người gọi cổng nhiều lần thì con gái bà này là chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi, trú tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đi ra.



Khu vực giấu thi thể bà Th.

"Khi vào đến bên trong nhà bà Th., tôi và anh Sơn đã tìm khắp khu vực chuồng lợn khoảng 60m2 (gồm có 3 gian chuồng lợn và một nhà vệ sinh không còn sử dụng nằm ở giữa) nhưng không thấy gì.



Lúc đó, anh Sơn có hỏi một người trong nhà chị C. là hai tấm dát giường cũ nằm ở đâu thì người này bảo nằm ở gian giữa chuồng lợn.

Sau đó, anh Sơn đã tìm vào khu vực gian giữa chuồng lợn thì thấy một chiếc bao tải màu đen đã buộc cẩn thận nằm đằng sau 2 tấm dát giường, cạnh đó là chiếc thùng phi đựng xác chết cá rô phi đang bốc mùi hôi thối.

Phát hiện chiếc bao tải, anh Sơn liền tiến lại mở dây buộc vỏ bao ra để kiểm tra. Khi vừa mở ra, anh Sơn hô lớn: "Đây rồi, đây rồi", rồi chạy ra bên ngoài nôn thốc, nôn tháo...", ông Khánh kể lại thời điểm phát hiện thi thể bà Th.

Ông Khánh cũng cho biết, kể từ khi Trần Xuân Thu về nhà bà Th. ở cách đây khoảng 4 năm, người đàn ông này cũng góp phần sửa chữa, cải tạo lại căn nhà mà gia đình đang ở.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Rất có thể nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này là do ức chế trong tâm lý từ bấy lâu nay khi ông Thu có tình cảm với chị C, (con gái bà Th), hai người cũng đã ở với nhau như vợ chồng nhưng thời gian gần đây, chị C. lại thường xuyên vắng nhà do đi làm ăn xa.

Chính vì thế, Thu nghi ngờ chị C. có tình cảm với với người khác.

Ông Khánh cũng cho biết, kể từ khi về địa phương sinh sống, Trần Xuân Thu không được lòng mọi người và ít tiếp xúc với bà con hàng xóm.

"Mỗi lần uống rượu say vào hoặc đến nhà hàng xóm chơi, Thu lại ba hoa chích chòe là mình có rất nhiều tiền, con ông nọ, bà kia nên bị mọi người ghét, không ai muốn cho đến nhà", một người dân trong thôn Bồ Tỉnh nói.