Giám đốc CIA cáo buộc Nga "thích đâm thọt" Mỹ

Tại Hội nghị an ninh hàng năm Aspen (bang Colorado, Mỹ) qui tụ các quan chức tình báo và an ninh, Giám đốc CIA Pompeo nhắc lại suy nghĩ của ông là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mô tả quan hệ Mỹ-Nga 'quá phức tạp' và 'tôi nghĩ Nga tìm đủ chỗ để có thể khiến cuộc sống chúng ta khó khăn hơn".

Ông Pompeo khẳng định Nga sẽ ở lại Syria, vì Nga có căn cứ hải quân ở Tartus để Nga có thể tiếp cận Địa Trung Hải.

Vị giám đốc CIA nói chỉ mới thấy chút ít chứng cứ Nga nỗ lực theo đuổi một chiến lược nghiêm túc chống bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ông nói bất kỳ gợi ý nào Nga là đồng minh của Mỹ ở Syria thì không phải từ những gì xảy ra trên chiến địa Syria.

Nhưng ông Pompeo hy vọng sẽ có chỗ trên thế giới để Mỹ-Nga có thể hợp tác chống khủng bố, và ông cho rằng khó thể tưởng tượng một Syria ổn định với Tổng thống Bashar al-Assad vẫn còn nắm quyền lực.

Giám đốc CIA gọi Tổng thống Syria là 'bù nhìn của Iran vốn đã có thế đứng vững chắc ở Syria". Ông nói chính quyền Tổng thống Donald Trump nỗ lực chống Iran đang muốn trở thành 'lãnh chúa' ở Trung Đông.

Ông Pompeo còn chỉ trích chính phủ Tổng thống Barack Obama đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran, trong khi chính phủ Trump vừa khẳng định Iran tuân thủ các điều bắt buộc trong thỏa thuận này, nhưng vẫn cảnh báo Iran sẽ đối mặt những hậu quả nếu vi phạm 'tinh thần' thỏa thuận, ý ám chỉ việc Iran tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo.

Giám đốc CIA so sánh chuyện Iran tuân thủ thỏa thuận với một người thuê nhà không chịu đóng tiền thuê, mãi cho đến khi chủ nhà phải đến đòi tiền thì người thuê mới gởi một khoản tiền ít ỏi. Ông Pompei nói Tổng thống Trump đang làm việc với các nước vùng Vịnh và Israel, để tìm cách chống Iran gây ảnh hưởng trong khu vực.

Vị giám đốc CIA còn đề cập mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, và mỗi khi gặp ông, Tổng thống Trump đều hỏi về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng: "Mối đe dọa này hằn trong óc Tổng thống".

Trong khi nhiều người cho rằng lãnh đạo Triều Tiên "thiếu lý trí", ông Pompeo nói ông nghĩ ông Kim Jong-un rất hiểu phải làm gì "để ông ấy có thể nắm quyền lực".

Ông Pompeo tránh nói Mỹ ủng hộ chuyện 'thay đổi chế độ' ở Triều Tiên, nói " tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra cách tách chế độ đó khỏi những khả năng hạt nhân. Tôi đoán chắc người dân Triều Tiên dễ thương cũng muốn ông Kim Jong-un ra đi. Quí vị biết họ không sống khỏe ở nước đó".