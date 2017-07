Giải Jackpot của Vietlott sắp lần thứ 2 cán mức 100 tỷ trong năm 2017

Sau 1 thời gian trầm lắng, loại hình xổ số Mega 6/45 của Vietlott lại được quan tâm đặc biệt khi mà đã trải qua 10 kỳ quay thưởng liên tiếp kể từ đầu 21/6 tới nay mà vẫn chưa xác định được người trúng thưởng – con số kỷ lục từ khi có người đầu tiên trúng Jackpot.

Tính đến trước kỳ quay chiều nay, 16/7, giá trị tích lũy của giải Jackpot đã lên đến 89,5 tỷ đồng. Nếu lượng bán ra trong kỳ quay thưởng này tiếp tục duy trì ở mức ~35 tỷ đồng (tương đương 3,5 triệu vé) như ở kỳ quay gần nhất thì giá trị Jackpot sẽ vượt 100 tỷ đồng.

Đứng trước cơ hội trúng thưởng khoản tiền lớn như vậy, rất nhiều người đã mua vé để tìm vận may trong đợt quay thưởng ngày hôm nay, 16/7.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017, giải thưởng Jackpot lên đến ngưỡng 100 tỷ.

Theo dữ liệu của chúng tôi, khi giải thưởng Jackpot tích lũy lên mức cao, doanh thu bán vé của công ty đã tăng nhanh. Kỳ quay ngày 14/7, doanh số của Vietlott lên đến ~35 tỷ đồng nhưng vẫn không có người trúng thưởng.

Kỳ quay hôm nay, giá trị giải thưởng Jackpot có thể sẽ cán ngưỡng 100 tỷ và đây là lần thứ 2 trong năm 2017 giải thưởng này cán ngưỡng này.

Lần gần nhất là hồi cuối tháng 5/2017, khi giải thưởng Jackpot vượt ngưỡng 100 tỷ đồng, đã có người may mắn ôm trọn giải thưởng này.

Lần gần nhất khách hàng trúng giải thưởng Jackpot của Vietlott là 21/6/2017. Giải thưởng này được trao cho người may mắn đến từ Hà Nội.

Sau kỳ quay đó, doanh số bán vé của Vietlott ở mức dưới 20 tỷ đồng mỗi kỳ quay và khi giải thưởng tích lũy tăng lên thì doanh số bán vé cũng tăng vọt. Riêng mấy ngày gần đây, tổng doanh số bán vé của Vietlott lên ngưỡng trăm tỷ đồng.

Với bộ 6 cặp số trong khoảng từ 01-45, xác suất trúng giải Jackpot vào khoảng 1:8,14 triệu. Nhiều người đã tự đặt ra một bài toán khá thú vị: Nếu mua đủ 8,1 triệu vé của Vietlott thì chuyện gì xảy ra?

Theo tính toán, giá trị giải Jackpot đã tích lũy chỉ cần từ 78,1 tỷ đồng trở lên, việc mua trọn bộ hơn 8,1 triệu vé sẽ có lãi. Hiện giá trị tích lũy đã vượt con số này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tình huống giả định tốt nhất. Trong trường hợp có thêm 1 người nữa trúng Jackpot, có thể bạn sẽ thua lỗ thảm hại, trừ khi giá trị giải Jackpot... cao hơn 156,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do, theo quy định của Vietlott, nếu có 2 người trở lên trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ chia đều cho mỗi người. Vì vậy, có thể bạn sẽ lỗ lớn nếu không may gặp 1 hay nhiều người “gặp may mắn”.