Giả mạo fanpage Điện máy Xanh bán hàng giá rẻ giật mình

Fanpage giả mạo Điện máy Xanh đang rao bán bàn là, quạt giá 30.000 - 35.000 đồng. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 7/7, mạng xã hội Facebook rầm rộ lan truyền thông tin chia sẻ xuất phát từ một fanpage có tên gọi “Dienmayxanh.com.vn” với thông tin xả hàng tồn kho, giảm giá hàng chục mặt hàng có giá bán rẻ giật mình.

Ví dụ, fanpage này bán bàn là giá 30.000 đồng, nồi cơm điện 45.000 đồng, bếp từ 80.000 đồng, điện thoại Nokia Lumia 630 giá 230.000 đồng, quạt làm lạnh phòng giá 145.000 đồng, tủ lạnh mini giá 320.000 đồng…

Chương trình được áp dụng từ ngày 1/7 đến 30/7/2017. Điều kiện để được mua những sản phẩm nói trên là người dùng Facebook phải like và chia sẻ fanpage về trang cá nhân.

Hàng trăm nghìn người mắc bẫy fanpgage giả mạo.

Trước thông tin giá bán siêu rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng, chỉ trong vài ngày đã có hàng trăm nghìn lượt người dùng Facebook like và chia sẻ fanpage nói trên. Tính đến sáng ngày 10/7 có tới hơn 105.000 lượt thích, 133.000 lượt chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với ICTnews, ông Đặng Thanh Phong, Phụ trách truyền thông của Điện máy Xanh khẳng định fanpage bán hàng siêu rẻ nói trên là trang hoàn toàn giả mạo.

“Thời gian qua, chúng tôi đã liên tục cảnh báo người tiêu dùng về những trang giả mạo như vậy. Do đó, trước khi khách hàng nhận được những thông tin khuyến mãi giảm giá lớn, sốc hay nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc đặt hàng tại một nơi nào đó, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin và tỉnh táo để không bị lừa đảo”, ông Phong nói.

Đại diện Điện máy Xanh cũng đưa ra một số cách thức để người tiêu dùng nhận biết fanpage chính thức của doanh nghiệp này như fanpage chính thức của Điện máy Xanh được Facebook chứng thực có dấu tích màu xanh.

Fanpage chính thức của Dienmayxanh.com có dấu tích xác thực màu xanh.

Fanpage chính thức của Điện máy Xanh có nhiều thông tin, cập nhật liên tục và đã tồn tại trong thời gian lâu (những bài post đã có cách đây nhiều năm). Ngoài ra, trên fanpage của có đăng tải hình ảnh và thông tin của các chuỗi bán lẻ khác của Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động như Bách hóa Xanh, vuivui.com.

Như ICTnews từng phản ánh, Thegioididong.com và Dienmayxanh.com (thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động) là hai thương hiệu bị mạo danh khá nhiều trong suốt thời gian qua với các hình thức từ lừa đảo để tăng Like (sau khi đã tăng đến một con số nhất định sẽ tiến hành đổi tên để sử dụng vào mục đích khác – PV) cho tới lừa đảo thu tiền bất chính.

Thậm chí website còn sử dụng hình ảnh biển hiệu và nhân viên của chính thegioididong.com, Dienmayxanh.com trong các thông tin quảng bá dịch vụ, in chương trình khuyến mãi của nhiều sản phẩm rồi đưa kèm logo của doanh nghiệp để người tiêu dùng nhẹ dạ sẽ tin tưởng mua hàng.

Đối với trường hợp fanpage lấy tên Dienmayxanh.com.vn bán các mặt hàng siêu rẻ nói trên, do không yêu cầu người dùng trả trước tiền vào tài khoản mà chỉ “Like” và chia sẻ, đồng thời quản lý trang giả mạo này còn “cẩn thận”… dặn người tiêu dùng “chỉ trả tiền khi nhận hàng để tránh các trường hợp giả mạo” (do mục đích để câu Like), thế nên những người tiêu dùng nhẹ dạ liên tục sập bẫy.