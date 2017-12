Giả danh Đại úy Cảnh sát lừa hàng trăm triệu của người mua xe thanh lý

Ngày 6-12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Lê Quang Long (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Do không có tiền tiêu xài Long thường lên mạng internet tìm kiếm thông tin và phát hiện nhiều người giả danh công an lừa đảo kiếm được tiền nên nảy sinh ý định đóng giả công an để lừa đảo.

Để thực hiện hành vi của mình, Long bỏ ra một triệu đồng mua quần áo công an với cấp hàm Đại úy, bảng tên với chức vụ là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Cục C45, Bộ Công an).

Lần theo các mối quan hệ, Long biết anh V (39 tuổi, ngụ Tân Bình) có nhu cầu mua xe thanh lý nên tìm cách tiếp cận.

Với tướng mạo cao ráo, tác phong lịch lãm, chuẩn mực, lần đầu tiếp xúc Long đã tạo thiện cảm cho anh V. Long cho anh V biết cơ quan đang thanh lý chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner với giá 539 triệu, nếu anh V cần thì Long sẽ làm đầu mối.

Tin tưởng vị phó đội cảnh sát điều tra anh V đặt cọc trước cho Long 39 triệu và hẹn khi nào nhận xe sẽ giao toàn bộ số tiền, Long hẹn đến ngày 5-12 sẽ giao xe.

Về phần anh V có kinh nghiệm trong việc mua xe thanh lý nên sau khi đặt cọc anh V có chút lấn cấn nên dò hỏi khắp nơi về chiếc xe Long giới thiệu.

Thông tin anh V thu thập được là phía Cục Cảnh sát hình sự không có chiếc xe nào thanh lý theo mô tả của anh V và không có người “đội phó” nào mang tên Long. Trước thông tin này, anh V đã báo cáo vụ việc cho Công an quận 5.

Ngày 5-12, đúng hẹn Long mặc quân phục đến quán cà phê trên đường Trần Phú (phường 4, quận 5) gặp anh V để nhận số tiền 500 triệu đồng còn lại.

Khi Long vừa cầm tiền thì tổ cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra Long khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Long khai trước khi lừa anh V Long, với kịch bản cũ, Long đã lừa một người đàn ông ở quận Tân Phú chiếm đoạt 550 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Long tiêu xài cá nhân hết.

Công an quận 5 nghi ngờ Long còn thực hiện hành vi giả danh Công an lừa đảo nhiều nạn nhân khác nên lập hô sơ mở rộng vụ án.