Ghen tị với những thứ chỉ thuộc về "nữ thần Hàn Quốc" Song Hye Kyo

Nếu nói Song Hye Kyo đẹp, không có gì phải phải bàn cãi nhưng nói Song Hye Kyo may mắn vì có sự nghiệp, giàu có là hoàn toàn sai.

Bởi, tất cả đều là sự nỗ lực hết mình của cô qua từng bộ phim, vai diễn. Tuy nhiên, khi quyết định công bố kết hôn với Song Joong Ki , gần như tất cả những khán giả trên toàn Châu Á đều phải thốt lên rằng Song Hye Kyo thực sự là "nữ thần may mắn" của Hàn Quốc.

Có một nữ thần sắc đẹp mang tên Song Hye Kyo!

Nếu nói đến cái tên Song Hye Kyo chắc hẳn không chỉ người dân Hàn Quốc mà ngay cả những khán giả trên đất nước hình chữ S cũng biết cô là ai.

Song Hye Kyo là một trong những thế hệ ngôi sao Hallyu đời đầu của làng giải trí Hàn. Bởi vậy, đối với nhiều người, Song Hye Kyo chiếm một vị trí đặc biệt mà gần như không ai có thể so sánh. Cô chính là thời thơ ấu, tuổi thanh xuân của người hâm mộ.

Vẻ đẹp dịu dàng của Song Hye Kyo khi mới 19 tuổi.

Được yêu thích bởi nét đẹp tự nhiên, mong manh, Song Hye Kyo không ít lần xuất hiện trong danh sách những nữ thần đẹp nhất nhì Hàn Quốc, thậm chí cả Châu Á.



Nếu như Kim Tae Hee được yêu thích bởi gương mặt hoàn hảo, làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn thì Song Hye Kyo lại sở hữu nét đẹp khiến người đối diện muốn bao bọc chở che.

Bà xã của Song Joong Ki có một đôi mắt đẹp buồn mà mỗi lần khóc cũng khiến không ít đấng mày râu phải điên đảo. Đặc biệt, bờ môi cong nổi tiếng càng khiến cho Song Hye Kyo mang theo nét đặc trưng riêng mà không phải ai cũng có được.

Theo thời gian, Song Hye Kyo ngày càng tươi trẻ đáng yêu.

Ở tuổi 36, khi đứng cạnh với những đàn em khác, Song Hye Kyo vẫn được khen trẻ trung hơn tuổi. Với dự án Hậu duệ mặt trời, nhiều fan cho rằng Song Hye Kyo sẽ có phần lép vế hơn khi sánh đôi cùng đàn em "mặt búng ra sữa" Song Joong Ki.

Nhưng, khi hóa thân vào vai Bác sĩ Kang Mo Yeon, khán giả đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Song Hye Kyo hiện lên đẹp thần thánh, vẫn dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch, đáng yêu. Có thể khẳng định không phải ngẫu nhiên, khán giả gọi Song Hye Kyo là "nữ thần của Hàn Quốc".

Tuổi 36, Song Hye Kyo là "nữ thần Hàn Quốc".

Hơn 20 năm cống hiến hết mình cho nghiệp diễn



Đóng phim từ năm 1995, Song Hye Kyo bắt đầu trau dồi kiến thức từ những vai phụ đầu tiên. Vốn có nét đẹp tự nhiên hiếm có, Song Hye Kyo nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Khán giả bắt đầu chú ý đến cô khi em bé 15 tuổi này xuất hiện trong bộ phim đình đám Mối tình đầu, có sự tham gia của Bae Yong Joon, Choi Soo Jong và Lee Seung Yeon.

3 năm sau màn xuất hiện ấn tượng trong Mối tình đầu, Song Hye Kyo thực sự một bước thành sao khi hóa thân thành cô gái nhiều đau khổ Yoon Eun Suh của Trái tim mùa thu.

Xinh đẹp, dịu dàng, Yoon Eun Suk nhận được tình cảm của hai người đàn ông tài giỏi là Yoon Joon Suh và Han Tae Seok. Tuy nhiên, hồng nhan bạc phận, cuối cùng Eun Suh qua đời bình yên trên lưng của chàng trai cô yêu.

Hình ảnh người con gái có nét đẹp thần thánh đó đi vào lòng người xem khiến Song Hye Kyo trở thành ngôi sao Hallyu được khán giả yêu thích trên toàn Châu Á.

Hình ảnh Song Hye Kyo trong phim All In.

Tiếp tục 3 năm sau đó, Song Hye Kyo lại trở thành một "hiện tượng" khi tham gia vai diễn trong phim Một cho tất cả (All in).

Bộ phim giúp Song Hye Kyo khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí và cũng là tác phẩm giúp người đẹp bén duyên tình yêu với nam tài tử Lee Byung Hun. Bộ phim gây được tiếng vang giúp cho Song Hye Kyo cùng Lee Byung Hun trở thành cặp đôi được yêu thích nhất.



Đến năm 2004, Song Hye Kyo thể hiện được sự "thiên biến vạn hóa" trong diễn xuất khi thoát ra khỏi hình tượng cô gái yêu đuối trước kia để vào vai nhân vật Han Ji Eun cá tính, đáng yêu trong phim Ngôi nhà hạnh phúc (Full House).

Bộ phim thành công vượt ngoài biên giới Hàn Quốc và Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành một trong những ngọc nữ được yêu thích nhất nhì xứ Hàn.

Kiều nữ Hàn bên Bi Rain trong Ngôi nhà hạnh phúc.

Bẵng đi một thời gian, Song Hye Kyo bắt đầu tập trung cho các dự án điện ảnh. Cô từng nhận được đánh giá cao khi sắm vai nàng Hwang Jin Yi trong bộ phim cùng tên.

Cũng trong giai đoạn này, nữ diễn viên xinh đẹp không quên nhắc khán giả nhớ tới một Song Hye Kyo vẫn luôn hiện diện khi tham gia dự án Thế giới họ sống (Worlds Within), tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Song Hye Kyo và Hyun Bin.



Vài năm trở lại đây, Song Hye Kyo bắt đầu tập trung phát triển không chỉ ở trong nước mà còn ở Trung Quốc. Khán giả xứ Trung biết, yêu mến Song Hye Kyo nhờ những dự án đình đám như Nhất đại tông sư, Thái Bình Luân (The Crossing), Nữ vương (The Queens)...

Không chỉ ghi dấu ấn ở địa hạt thị trường điện ảnh Trung Quốc, Song Hye Kyo vẫn khiến cho quê nhà "đau đáu" dõi theo khi liên tục tỏa sáng với Gió mùa đông năm ấy (That Winter, the Wind Blows) và mới đây nhất chính là "hiện tượng" Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun).

Song Hye Kyo cùng với Jo In Sung trong Gió mùa đông năm ấy.

... và Hậu duệ mặt trời bên cạnh Song Joong Ki.

Sức hút của nhân vật bác sĩ Kang Mo Yeon một lần nữa giúp cho Song Hye Kyo tiếp tục trở thành ngôi sao Hallyu được yêu thích trên toàn Châu Á.

Đặc biệt, Hậu duệ mặt trời cũng khẳng định Song Hye Kyo trở thành "bảo chứng" cho các dự án truyền hình mà cô tham gia.

Có thể nói với bất kỳ một tác phẩm nào có sự góp mặt của người đẹp nổi tiếng này cũng trở thành tác phẩm kinh điển. Song Hye Kyo là "nữ thần Hàn Quốc" trên báo chí trong nước và nước ngoài.



Nổi tiếng kinh doanh tài, giàu "nứt đố đổ vách"

Người ta nói Song Hye Kyo giàu bình thường thôi chắc chắc không đúng mà phải khẳng định rằng cô giàu "nứt đố đổ vách". Gia nhập vào làng giải trí từ khá sớm, Song Hye Kyo bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ năm cô vẫn đang ở độ tuổi 14, 15.

Sau hơn 20 năm trong nghề với hàng loạt những tác phẩm ăn khách, không khó hiểu khi Song Hye Kyo bỏ túi số tiền khủng.

Chưa tính đến những bộ phim trước đây, chỉ nói riêng tới cát-xê bộ phim Gió mùa đông năm ấy (2013), Song Hye Kyo đã có thể được coi là "đại gia". Với bộ phim này, Song Hye Kyo mang về cho mình số tiền là 960 triệu won (18 tỷ đồng).

Sau khi phim kết thúc, người đẹp mắt buồn tiếp tục dấn thân vào địa hạt quảng cáo và nhanh chóng bứt phá lên hàng "Nữ hoàng". Cô bổ sung thêm cho gia tài của mình số tiền từ 500 - 600 triệu won (9 - 11 tỷ đồng) từ hoạt động này.

Song Hye Kyo là nữ hoàng quảng cáo.

Sau Gió mùa đông năm ấy, Song Hye Kyo bắt đầu phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc và gặt hái được khá nhiều thành công. Các dự án mà cô tham gia tạo được tiếng vang lớn và giúp người đẹp nhận được mức thù lao không hề nhỏ.



Trở lại Hàn Quốc, Song Hye Kyo hóa thân thành Nữ bác sĩ không biên giới Kang Mo Yeon trong Hậu duệ mặt trời với số cát-xê không thể ấn tượng hơn - 2,6 triệu USD (57 tỷ đồng). Số tiền này chưa kể số thu nhập mà Song nhận được từ quảng cáo sau khi bộ phim kết thúc.

Cô sở hữu nhiều bất động sản đắt giá.

Song Hye Kyo có một căn hộ sang trọng tại Mỹ.

Không chỉ diễn xuất giỏi, Song Hye Kyo còn rất có đầu óc kinh doanh và đầu tư. Cô sở hữu khá nhiều bất động sản có giá trị.

Song Hye Kyo tậu một căn nhà 9 tỉ won (hơn 167 tỷ đồng) đứng tên mẹ ruột tại khu dân cư Hyundai tại Samseong-dong, Seoul. Ngoài ra, "Bác sĩ Kang" còn nắm trong tay căn hộ trên tầng 33 thuộc chung cư cao cấp tại Mỹ với giá lên tới con số gần 400 tỷ đồng.



Với những con số này, nếu không nói Song Hye Kyo là tỷ phú trong giới showbiz chắc là nói dối.

Thứ đáng ghen tị nhất chính là có "ông chồng hoàn hảo" Song Joong Ki

Sẽ không là nói ngoa nếu cho rằng Song Hye Kyo thực sự rất may mắn khi làm vợ của Song Joong Ki.

Vốn nổi tiếng là người đàn ông đức độ, nhân cách tốt, Song Joong Ki là thần tượng của rất nhiều cô gái. Bởi thế khi Song Joong Ki tuyên bố kết hôn với Song Hye Kyo, rất nhiều fan nữ đã bật khóc vì tiếc nuối.

Song Hye Kyo có ông chồng trẻ bảnh trai, tài giỏi và nhân cách tốt.

Kém bà xã tương lai 4 tuổi, Song Joong Ki có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông cần có: nhân cách, vẻ ngoài, sự giàu có, tài năng. Không khó hiểu khi anh luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ tất cả mọi người.



Với thái độ làm việc chuyện nghiệp và có chí tiến thủ, Song Joong Ki đã bứt phá nhanh chóng từ vai diễn phụ trở thành thế hệ ngôi sao Hallyu mới của Hàn Quốc. Ở độ tuổi 32, Song Joong Ki nổi tiếng trên toàn Châu Á. Anh trở thành "soái ca quân nhân" trong lòng tất cả mọi người.

Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng Song Joong Ki không hề thua kém bà xã tương lai về độ giàu có. Với thành công của Hậu duệ mặt trời, nam tài tử trẻ nhận số cát-xê là 16 triệu NDT (54 tỷ đồng) nhờ những hoạt động tại nước ngoài.

Anh nhanh chóng trở thành cái tên đứng đầu với mức thu nhập cao nhất tại Trung Quốc và một số nước Châu Á, vượt qua cả hai nam tài tử đình đám khác là Kim Soo Hyun và Lee Min Ho.

Căn biệt thự sang trọng của đại úy Yoo.

Cách đâu không lâu, Song Joong Ki mới mua một biệt thự nằm trong khu Bangbae-dong, Seoul, Hàn Quốc với giá khoảng 2,5 tỉ won (gần 50 tỷ đồng). Được biết, căn biệt thự được lắp đặt các thiệt bị cao cấp và sang trọng. An ninh cũng được bảo đảm tuyệt đối.



Ngoài ra, ông xã tương lai của Song Hye Kyo cũng được biết đến là một nam diễn viên có tấm lòng ấm áp. Anh thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện như Quỹ bạch cầu trẻ em Hàn Quốc.

Song Joong Ki từng quyên góp toàn bộ khoản tiền cát-xê khi tham gia chương trình Running Man bản Trung để làm từ thiện. Trong vòng 5 năm liên tiếp (từ năm 2011 đến nay), "đại úy Yoo" luôn đều đặn quyên góp tiền và tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho hơn 10 trẻ em mắc bệnh ung thư.

Ngay cả trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn bí mật quyên góp hàng chục triệu won cho những em nhỏ này.