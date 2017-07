Ghe chở cát gặp nạn, gia đình 4 người chỉ có hai bố con bơi được vào gần bờ thoát nạn

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào khoảng 2h ngày 30/9.

Ghe chở cát do anh Lê Văn Thuận (38 tuổi) làm tài công chở theo vợ cùng hai người con. Tại bến phà An Sơn thuộc xã An Sơn, TX.Thuận An, ghe xảy ra va chạm với một sà lan.

Sau va chạm, ghe chở cát dần chìm xuống sông Sài Gòn. Anh Thuận cùng người con trai là Lê Long An (16 tuổi) bơi được vào gần bờ nên được cứu vớt. Riêng chị Lê Thị Thúy Em (34 tuổi, vợ anh Thuận) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (7 tuổi) đang ngủ bị chìm trong dòng nước rồi mất tích.

Lực lượng tìm kiếm của tỉnh Bình Dương và TP.HCM đã huy động hàng chục chiếc ca nô quần thảo dọc bờ sông Sài Gòn để tìm kiếm.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm.

Đến hơn 9h sáng, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cứu hộ.