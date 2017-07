GĐ Sở Nội vụ Cần Thơ: Chấn chỉnh cán bộ nhưng chưa kỷ luật ai

Nhắc nhở



Các ĐB chất vấn về tình trạng cán bộ chưa ứng xử đúng mức đối với người dân với thái độ xách nhiễu, gây bức xúc và làm ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước, TP đã xử lý trường hợp nào?

Người đứng đầu Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, Sở đã thanh tra, kiểm tra gần 20 đơn vị sở, ngành, quận, huyện, xã, phường bao gồm cả thanh, kiểm tra thường lệ và đột xuất. Qua kiểm tra thì hầu như cán bộ công chức của TP chấp hành tốt theo quy định.

“Đến giờ này chưa xử lý kỷ luật trường hợp nào, chủ yếu nhắc nhở", ông nói.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, sau kiểm tra có thông báo gửi địa phương nhắc nhở chấn chỉnh cán bộ công chức về các vấn đề như giờ giấc, không đeo bảng tên hoặc một số cán bộ đi công tác không báo cơ quan.

“Còn việc uống cà phê hay nhậu nhẹt trong giờ làm việc thì không phát hiện. Quan điểm của tôi nếu phát hiện vi phạm thì xử nghiêm.

Không thể cán bộ trong giờ làm mà đi uống cà phê, đi tiếp khách, nhậu nhẹt lung tung. Nói chung là kiểm tra nhiều nhưng đến giờ này chưa xử lý kỷ luật đồng chí nào” – ông Ba nói.

Về tinh giản biên chế, theo quy định đến năm 2021, TP phải tinh giản tối thiểu 2.529 trường hợp, trong đó công chức hành chính là 212, viên chức là 2317 trường hợp.



Tính đến ngày 30/6/2017, TP mới đề nghị Bộ Nội vụ thẩm tra 122 trường hợp. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là 79 người, thôi việc ngay 41 người và thôi việc sau khi học nghề là 2 người.

Ông Ba thừa nhận đến giờ này tinh giản biên chế chưa đạt. Mà nguyên nhân là do một đơn vị sử dụng biên chế chưa hiệu quả. Công tác phân loại, đánh giá còn nể nang, chiếu lệ, hình thức. Người đứng đầu đơn vị còn nể nang, ngại va chạm...

Không để tuột hạng về CCHC

Trả lời về việc thứ bậc cải cách hành chính (CCHC) của TP Cần Thơ năm 2016 giảm 11 bậc so với năm 2015, ông Ba nhận trách nhiệm về tham mưu công tác CCHC, cho rằng, còn nhiều mặt hạn chế có lý do khách quan là do Bộ Nội vụ áp dụng bộ tiêu chí mới, có nhiều tiêu chí thay đổi cách tính điểm.

Bên cạnh đó, một số tiêu chí địa phương chậm triển khai.

Cũng theo ông Ba, hiện TP Cần Thơ còn 43 cán bộ cấp xã không đạt chuẩn. Các địa phương giải trình lý do, có nơi nói đưa ra HĐND bầu trúng cử hoặc do bên đảng phân công, nhưng dứt khoát đến cuối năm nay không đạt là phải chuyển công tác.

“Nhiều trường hợp nói đang đi học như vậy cũng không được vì đã quy định lâu rồi. TP sẽ cố gắng làm sao đảm bảo công chức từ xã trở lên phải đạt chuẩn”, ông Ba nói.