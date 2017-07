Gareth Bale đến Man United: Không, xin cảm ơn!

1. Hè này, Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo Man United đưa về Old Trafford thêm một cầu thủ tấn công biên xuất sắc. Đó là lý do vì sao Ivan Perisic thường xuyên được nhắc đến như là ưu tiên số một của "Người đặc biệt".

Thế nhưng, sẽ là tuyệt vời hơn rất nhiều nếu Gareth Bale là cái tên được chọn thay vì tiền vệ người Croatia. Rất đơn giản, Bale trưởng thành từ Premier League, vươn lên đỉnh cao ở Real Madrid và là một cái tên có giá trị thương hiệu lẫn sức hút lớn hơn nhiều so với một Perisic thường thường bậc trung.



Cá nhân Mourinho cũng không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho tiền vệ người xứ Wales. Gần đây nhất, khi Man United đụng độ Real Madrid trong khuôn khổ ICC cup trên đất Mỹ, "Người đặc biệt" đã công khai "thả thính" cầu thủ mang áo số 11 của "kền kền trắng" bằng một câu nói đùa mang tính chất nửa vời: "Tôi không thể mua được cậu vì cậu có thèm nói chuyện với tôi đâu".

Bản thân Bale cũng để ngỏ khả năng gia nhập "Quỷ đỏ" trong tương lai nhưng cũng nhiều lần khẳng định mình hạnh phúc tại Bernabeu và chưa có ý định chia tay đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Gareth Bale chưa chắc sẽ thành công ở Man United.

Tuy nhiên, nếu Real quyết tâm chiêu mộ Kylian Mbappe của AS Monaco trong những ngày tới, mọi chuyện đều có thể diễn ra. Song, có quá nhiều lý do để Man United cân nhắc trước khi lựa chọn Bale.

2. Đầu tiên và quan trọng nhất chính là khả năng tái hòa nhập Premier League của cựu tiền vệ Tottenham. Nước Anh chính là bệ phóng để Bale bước lên vũ đài dành cho những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới khiến Real phải chi đến 100 triệu euro để sở hữu anh vào năm 2013.

6 năm khoác áo đội chủ sân White Hart Lane, anh ghi được 42 bàn thắng sau 146 trận thi đấu và trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ nhờ tốc độ, sức mạnh như một cơn lốc. 4 năm ở "Nhà trắng", anh hợp cùng C.Ronaldo và Karim Benzema tạo thành bộ ba BBC vô cùng lợi hại giúp Real vô địch Champions League đến 3 lần trong 4 mùa giải gần nhất.

Tài năng của Bale là không cần bàn cãi. Thế nhưng, mặc dù chỉ mới 28 tuổi nhưng tiền vệ mang áo số 11 của Real lại thường xuyên mắc phải những chấn thương khiến sự nghiệp của anh bị gián đoạn.

Đã có những lúc anh tiệm cận đến trình độ của C.Ronaldo và đe dọa "phế truất" ngôi vương của siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng cũng vì những lần "nằm viện" ấy, anh đã đánh mất phong độ và vẫn đang vô cùng vất vả để quay trở lại với đỉnh cao.

Tháng 10 năm 2016, Bale ký hợp đồng mới với Madrid đến năm 2022. Một tháng sau, anh gặp phải chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Sporting CP ở Chamions League và phải ngồi ngoài tới bốn tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, Real vẫn sống khỏe với sự tỏa sáng tuyệt vời của Isco khiến không ít người cho rằng "kền kền trắng" vẫn thi đấu tốt mà không cần Gareth Bale. Tháng 4 vừa rồi, Bale có trận ra sân thứ 100 tại La Liga trong thất bại 2-3 trước Barcelona, nhưng đã phải rời sân sớm vì chấn thương.

Nên biết rằng, Premier League khốc liệt hơn rất nhiều so với La Liga và với một cơ thể đầy ắp những chấn thương của Gareth Bale, không ai có thể bảo đảm anh sẽ tỏa sáng trở lại nếu đến Man United.

Bale có lợi thế từng thành công ở Premier League.

3. Thứ hai, Mourinho đã nhiều lần khẳng định Marcus Rashford sẽ là tương lai của Man United và sẽ tạo mọi điều kiện để chân sút 19 tuổi được thi đấu thường xuyên.

Ngày trước, cũng bằng cách ấy, Sir Alex đã tạo nên một Ronaldo khủng khiếp như bây giờ. Do vậy, nếu Bale về Old Trafford, cuộc chiến trên hàng công "Quỷ đỏ" sẽ vô cùng khốc liệt. Lukaku khiến họ tiêu tốn đến 75 triệu bảng nên sẽ chắc suất đá chính.

Mkhitaryan đang chiếm trọn niềm tin của "Người đặc biệt" nên cũng mặc định một vị trí trong đội hình xuất phát. Vị trí còn lại đương nhiên thuộc về Bale. Điều đó cũng đồng nghĩa Rashford và Martial sẽ trở về với băng ghế dự bị. Đó là cách ngắn nhất để chặn đà phát triển và hủy hoại tài năng của họ. Không một cổ động viên "Quỷ đỏ" nào mong muốn điều ấy diễn ra.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa Real và Man United đã xấu đi rất nhiều trong những năm qua sau sự cố máy fax và bản hợp đồng lỗi mang tên David De Gea. Hè này, Real sẵn sàng bán Morata cho Chelsea dẫu đội chủ sân Old Trafford tiếp cận đầu tiên và trả giá cao hơn.

Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc nếu "Quỷ đỏ" thực sự quyết tâm chiêu mộ Gareth Bale, họ chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến thực sự trên bàn đàm phán mà chưa nắm chắc phần thắng. Nếu đạt thỏa thuận cũng phải tiêu tốn đến hơn 100 triệu bảng để sở hữu tiền vệ người xứ Wales. Một thương vụ thật sự quá rủi ro nhưng chưa chắc đã thành công.

Do vậy, cho dù có thể mơ mộng về một viễn cảnh trong mơ nếu Bale gia nhập Man United nhưng thực tế chỉ ra rằng, đội chủ sân Old Trafford cũng phải đối diện với rất nhiều vấn đề một khi cựu tiền vệ Tottenham khoác lên mình chiếc áo màu đỏ. Vì thế, giải pháp an toàn nhất vẫn là trao cơ hội cho Rashford và Martial thay vì "cố đấm ăn xôi" với Bale.