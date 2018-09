Fan cuồng bất ngờ quỳ xuống với hoa và nhẫn cầu hôn, bị sao nữ từ chối đành lủi thủi ra về

Chiều tối ngày hôm qua, sự kiện lễ trao giải Trường Xuân đã được diễn ra tại thành phố Bắc Kinh, quy tụ nhiều diễn viên gạo cội như Chương Tử Di, Thành Long, Hứa Tình, Tống Giai,...

Tuy nhiên, một vụ việc hi hữu bất ngờ xảy ra khi Vương Lạc Đan trong khi đang sải bước trên thảm đỏ thì 1 fan nam bất ngờ mang hoa và nhẫn tới, thổ lộ tình cảm 1 lúc rồi quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn với nữ diễn viên.

Vì quá bất ngờ, Vương Lạc Đan chỉ có thể lúng túng xua tay từ chối, may thay nhờ có MC nhanh chóng giải vây mà cô nàng mới "thoát" được tình cảnh éo le này.

Vẻ mặt của Vương Lạc Đan tại thời khắc đó

Sau khi bị từ chối, fan nam này ngậm ngùi rời khỏi thảm đỏ

Vương Lạc Đan tiếp tục rạng rỡ chụp ảnh cùng phóng viên sau sự cố hi hữu

Phản ứng của Vương Lạc Đan nhận được nhiều cảm tình từ phía netizen: "Cô ấy dù bất ngờ nhưng vẫn cư xử nhã nhặn với người kia", "Tôi thích cái cách cô ấy đứng lại lắng nghe tất cả những gì anh kia thổ lộ và lịch sự từ chối", "Vương Lạc Đan ngọt ngào quá",...

Tuy nhiên, vấn đề an toàn cho các ngôi sao tham dự một lần nữa tiếp tục trở thành câu hỏi chưa có lời giải đáp: "Công tác bảo an tại các sự kiện làm sao đấy nhỉ, liên tục các vụ việc bất ngờ như thế này rồi đấy", "May thay lần này chỉ là cầu hôn, không phải như lần khác bị nhao lên ôm hôn thậm chí là xô ngã ngôi sao",...

Một vài hình ản khác của ngôi sao tới dự sự kiện:

Tiểu Tống Giai

Luhan

Chương Tử Di

Nguồn: Weibo