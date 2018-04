Đứt cáp khu vui chơi, 2 cháu bé rơi tự do 4m bị ngất. Ảnh: Ngọc Hùng

Đứt cáp, hai cháu bé rơi 4m



Vào khoảng 9h ngày 15/4, tại Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu, hai cháu bé chơi trò "Vũ trụ bay mini" thì bất ngờ dây cáp bị đứt cáp rơi tự do khoảng 4m xuống đất bị ngất xỉu, hoảng loạn.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, đại diện phía Khu vui chơi phủi bỏ trách nhiệm khiến gia đình rất bức xúc. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là cháu Quỳnh Chi (11 tuổi) và Hoàng Phúc (8 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Trao đổi với Báo Giao thông, anh Thái (bố cháu Hoàng Phúc) cho biết: "Sáng nay, gia đình đưa hai con đến Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk chơi.

Lúc này, mình dẫn bé Chi đến quầy vé để mua vé. Mua 2 vé xong, mình đứng chờ rất lâu nhưng không thấy nhân viên đâu. Sau đó, mình quay vào hỏi nhân viên bán vé "Sao không thấy nhân viên?".



Thì nhân viên nói: "Anh lại nói anh kia, lại mở cho cháu vô chơi. Tôi đưa 2 vé cho anh nhân viên, sau đó anh này mở chốt ghế cho 2 cháu vào ngồi. Vừa mới bật điện cho máy chạy, chạy được 1 vòng, vòng thứ 2 vừa lên tới đỉnh là đứt cáp...

Hai cháu rớt tự do từ trên cao khoảng 4m, choáng váng, hoảng loạn. Lúc này, tôi hoảng quá, sơ cứu ban đầu cho 2 con rồi đưa đi bệnh viện thăm khám".

Tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bé Quỳnh Chi cho biết: "Vũ trụ bay vừa chạy là cháu thấy tiếng kêu rẹt rẹt, chạy được 2 vòng là bị đứt khiến cháu và em rơi xuống luôn".

Bác sĩ Nguyễn Văn Toán – Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (người trực tiếp khám cho 2 cháu) cho biết, cháu bé nói đau tức ngực, khó thở, cháu trai bị đau cột sống. Bác sĩ cho đi chụp X-quang cột sống và lồng ngực. Qua kiểm tra, sức khỏe của 2 cháu ổn định nhưng tinh thần bị hoảng loạn.

Máy "Vũ trụ bay mini" bị đứt cáp Khu vui chơi phủi trách nhiệm?



Ông Tạ Quang Toản - Giám đốc Công ty Anh Hùng, Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk cho biết: "Sáng nay có xảy ra sự việc nho nhỏ như vậy. Trong nghề nghiệp nào cũng có cái rủi ro. Chúng tôi phục vụ các cháu chơi chẳng ai mong muốn sự cố xảy ra.

Nhưng sự việc không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chúng tôi cũng đưa các cháu đi viện khám, không có vấn đề gì cả".

"Đây là sơ xuất nho nhỏ, chúng tôi làm đây là chuyên nghiệp, có đầy đủ các phép tắc. Đây là trò chơi vũ trụ bay mini. Chúng tôi vẫn bảo hành, vừa rồi do có trục trặc chúng tôi đã đóng máy nhưng sáng nay chủ nhật, mấy anh em mới đến làm, không biết làm sao để cho nó hoạt động nên mới xảy ra sự cố", ông Toản khẳng định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trợ lý của Giám đốc Khu vui chơi Giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk đổ lỗi: "Cái này ngừng hoạt đông từ hôm trước Tết. Sáng nay, mấy em sinh viên lại không biết nó lại bấm nên xảy ra sự việc.

Sáng nay, hai cháu bé này không mua vé, có thẻ miễn phí (do thường xuyên đến đây chơi), các bé tự leo lên ngồi thì em sinh viên (nhân viên mới- PV) đến bấm nút...".

"Bố mẹ ngồi uống cà phê, các cháu lại lên đó ngồi cổ đeo cái thẻ miễn phí. Thấy vậy, anh sinh viên mới đến hỏi có chơi không, thì ảnh đưa tay bấm. Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cháu hỏi các cháu có đau chỗ nào không thì các bé đều nói không đau và đứng lên đi bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu cầu gia đình đưa đi bệnh viện khám cho yên tâm", bà Thơ khẳng định.

Chiều cùng ngày, sau khi được PV xác nhận thông tin có hay không việc mua vé hay tự ý vào chơi. Lúc này anh Thái bức xúc: "Tôi trực tiếp dẫn cháu đi mua vé, hai cháu được nhân viên hướng dẫn đưa lên chơi. Tôi đứng xem các cháu mà. Sau khi con tôi bị rơi, hai đứa bị ngất, tôi hoảng quá bế con vào quán cà phê.

Lúc này, bả (bà Thơ –PV) mới tới nói đây là sự việc nhỏ, không mong muốn, bả nói xin lỗi. Sau đó, bả mới lấy 3 cái thẻ, ra tặng cho các cháu và nói "Mai mốt tới chơi thì thẻ này miễn phí".

Tuy nhiên, tôi lo cho cháu nên không nói gì cả và không quan tâm vì chỉ lo cho con thôi".



"Bả nói như vậy là cái tâm không tốt. Tôi muốn cảnh báo cho các phụ huynh khác được biết và cũng muốn cho người ta thấy, làm ăn phải đặt cái tâm lên chứ không phải vì lợi nhuận khi xảy ra sự cố rồi đùn đẩy trách nhiệm.

Rất là may mắn các cháu không bị nặng, chứ không may xảy ra việc gì thì người ân hận trước tiên là bố mẹ. Mong rằng các cơ sở kinh doanh trò chơi cho trẻ phải làm việc có tâm và đặt sự an toàn của con người chơi lên hàng đầu", anh Thái mong muốn.