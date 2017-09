Được bạn mời nhậu, đưa về còn tráo trở đâm bạn cướp xe

Ngày 6-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Lê Hoàng Sơn (19 tuổi, ngụ quận Ô Môn) 11 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ, vào ngày 9-11-2016, Sơn cùng ba người khác đến quán TN (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để nhậu. Sau đó, cả nhóm ra về thì anh T. là nhân viên của quán rủ Sơn ở lại nhậu tiếp, Sơn đồng ý.



Cả hai uống được nửa lít rượu trắng thì Sơn nghỉ. Sơn kêu anh T. đưa giùm mình về nhà gần cầu Thủy Lợi nằm trên Quốc lộ 91B (phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Anh T. chở Sơn đến cầu Thủy Lợi nhưng Sơn không xuống xe mà yêu cầu chở tới cầu Giáo Dẫn. Khi tới dốc cầu, anh T. kêu Sơn xuống xe nhưng Sơn không xuống mà nói anh T. chạy lên giữa cầu Giáo Dẫn.

Anh T. tiếp tục chở Sơn lên cầu thì bất ngờ Sơn dùng hung khí đâm anh này ba nhát vào lưng.

Anh T. dừng xe bỏ chạy thì Sơn đuổi theo đâm trúng thêm một nhát nữa. Anh T. vẫn chạy và Sơn đuổi theo 10m nữa thì quay lại lấy xe của anh T.

Anh T. chạy đến nhà người quen nhờ gọi điện thoại cho người thân và được người này đưa đi cấp cứu.

Sơn lấy xe của anh T. chạy được một lúc thì hết xăng. Khoảng 2 giờ ngày 10-11, Sơn điện thoại cho một người chạy xe ôm đến kè xe Sơn đi đổ xăng đồng thời lấy giấy tờ xe anh T. để trong cốp cầm cho người này lấy 70 ngàn đổ xăng rồi chạy xe lên TP.HCM.

Đến 23 giờ 30 ngày 10-11, Sơn bị công an xã Thạnh Đức, Long An kiểm tra giấy tờ xe nhưng không có nên xe bị tạm giữ. 12 ngày sau thì Sơn ra công an phường Phước Thới đầu thú.

Theo kết luận giám định, xe của anh T. trị giá 12,5 triệu. Anh T. yêu cầu bồi thường tiền điều trị sức khỏe và tổn thất tinh thần là 12,5 triệu.