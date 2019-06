Đừng nản nếu "trộm nhựa" khó khăn quá, bạn có thể tham khảo các trang web truyền cảm hứng sống xanh này đây!

Với mong muốn thay đổi suy nghĩ và biến sống xanh không chỉ là một trào lưu, Kenh14.vn tiếp tục mang đến chương trình "WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa" , nối dài hành trình giúp các bạn trẻ tìm thấy phong cách sống thích hợp cho bản thân.



Sống xanh không khó nếu như chúng ta biết cách và hiểu được giá trị cốt lõi của mỗi hành động. Điều chỉnh thói quen dù nhỏ nhất, cũng sẽ góp phần tạo ra thay đổi lớn. Đơn giản vì đây không còn là một trào lưu sớm nở chóng tàn mà sẽ mang lại những bài học thực sự bổ ích, cách suy nghĩ tích cực về bảo vệ môi trường.

Nếu trên hành trình sống xanh có đôi chút bạn cảm thấy bất lực hay muốn bỏ cuộc, thì hãy ghé qua những trang web, tài khoản instagram dưới đây để được truyền cảm hứng nhé.

Going Zero Waste ( https://www.goingzerowaste.com/)

Kathryn Kellogg là người đứng đằng sau trang web Going Zero Waste - nơi bạn có thể tìm thấy những kinh nghiệm, mẹo vặt, công thức nấu ăn và trên hết là rất nhiều bài học về lối sống tích cực.

Từ kinh nghiệm bản thân, Kathyryn biến cuộc sống của cô thành những thứ đơn giản nhất mà cũng ngập tràn niềm vui nhất. Đó giống như việc bạn đang "dạo chơi" trên hành trình sống xanh, không quá gò bó bản thân nhưng vẫn đủ khác biệt và truyền cảm hứng.

Kathryn tránh nhựa bằng mọi giá, thậm chí là nhựa tái chế. Cô cố gắng "bám" vào những thứ có tỷ lệ tái chế 100% như thủy tinh.

Hãy ghé thăm Going Zero Waste để có thể "thu hoạch" được nhiều kinh nghiệm sống của kathryn nhé.

"Mỗi ngày, phong trào zero waste đang trở nên phổ biến hơn. Thật không may, nó không quá phổ biến ở Tây Ban Nha nhưng ở các nước Châu Âu và Úc, nhiều người đang tham gia phong trào này.

Chúng tôi đã bắt đầu với việc giảm nhựa, không lãng phí chút nào. Bạn có thể tưởng tượng nếu tất cả chất thải mà bạn sản xuất trong một năm có thể để vừa trong một cái lọ không? Liệu thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi người cố gắng làm điều này? Tất nhiên là có!" - Kathryn chia sẻ.

"Going Zero Waste" không chỉ là nơi Kathryn chia sẻ với mọi người về lối sống zero waste, cô thậm chí còn đưa ra những lời khuyên để bất cứ ai trong chúng ta đều có thể sống xanh.

"Hãy bước từng bước một, thật chậm nhưng chắc. Sử dụng một chai nước, mang theo một túi có thể tái sử dụng,... Chỉ cần một vài giây suy nghĩ có thể ngăn chặn rất nhiều sự lãng phí. Bạn có thể làm được! Chỉ trong một câu thôi, zero waste nghĩa là sống có chủ ý, nếu bạn thực sự muốn trái đất này tốt lên từng ngày" - Kathryn nói.

Bạn thực sự sẽ rất kinh ngạc trước lối sống không lãng phí, không rác thải nhựa của cô gái trẻ này.

Trash is for Tossers ( http://trashisfortossers.com/ )

"Trash is for Tossers" là nỗ lực sống xanh mỗi ngày của Lauren Singer, cô gái trẻ đến từ New York.

Lauren à sinh viên chuyên ngành "Nghiên cứu môi trường". Cô luôn quan tâm đến môi trường và thực sự đưa ra quyết định có ý thức hơn để sống zero waste từ năm 2012. Khi đó, một người bạn cùng lớp thường mang đến lớp bữa trưa được đặt trong hộp nhựa kèm chai nước sử dụng một lần. Lauren nghĩ rằng, thế hệ trẻ chúng ta được cho là tương lai của hành tinh này nhưng chính chúng ta đang dần phá huỷ tất cả.

"Sau đó tôi biết về Bea Johnson - một phụ nữ ở California, người gần như thải ra rất ít hoặc thậm chí là nói không với rác thải nhựa. Tôi muốn giảm bớt tác động của mình lên trái đất này, vì vậy tôi bắt đầu hành trình zero waste của mình. Đây là khi tôi quyết định rằng tôi thực sự sống như tôi yêu môi trường" - Lauren chia sẻ.

Trash is for Tossers - một trang web nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hay ho.

"Trash is for Tossers" ghi lại hành tình zero waste của Lauren, nơi mà bạn sẽ được truyền cảm hứng, rằng lối sống zero waste rất đơn giản, tiết kiệm, vui vẻ và hoàn toàn là có thể đối với bất cứ ai. "Nếu tôi có thể làm điều đó, bất cứ ai cũng có thể!", Lauren khẳng định.



Đối với cô, zero waste nghĩa là không tạo ra bất kỳ rác thải nào. Không ném bất cứ thứ gì vào thùng rác, không có gì. Tuy nhiên, cô giữ lại, tái chế và làm phân trộn.

Tài khoản Instagram của Lauren có tên tương tự #Trashisfortossers có hơn 334.000 người theo dõi, cung cấp nhiều ý tưởng về cách sống không lãng phí. Không chỉ bày tip ăn uống khỏe mạnh, Lauren còn chia sẻ nhiều cách trồng cây và cách chọn đồ dùng trong gia đình không gây hại môi trường.

Sống giữa New York ồn ào, náo nhiệt, Lauren chứng minh một cách sống tích cực nhưng không kém phần năng động.

Jennifer Nini đã lập tài khoản Instagram Eco Warrior Princess vào năm 2010, với mong muốn định nghĩa lại việc sống xanh.

Tính đến nay, tài khoản đã thu hút hơn 38.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh truyền thông được biết đến nhiều nhất về lối sống xanh bền vững. Jennifer chia sẻ về việc sử dụng bao giấy thay cho túi nylon, hay hình chú hải cẩu bị mắc kẹt trong lưới trông đáng thương ra sao.

Cô đề cập đến vấn đề môi trường, bảo tồn, "thời trang bền vững", kinh doanh có ý thức, công bằng xã hội, chính trị, nữ quyền, vẻ đẹp sinh thái, sức khỏe, công nghệ xanh - theo cách phân tích thông minh và trung thực.

Ngày nay, Eco Warrior Princess tiếp tục phát triển, tận dụng một mạng lưới nhỏ các nhà văn và chuyên gia trong ngành môi trường từ khắp nơi trên thế giới để đưa tin mới nhất về trí thông minh xanh. Jennifer khẳng định, "Chúng tôi tồn tại để thay đổi cách bạn nhận thức về sự bền vững".

Bạn có thể gom nhặt nhiều câu chuyện hay từ trang Instagram thú vị này!

Bên cạnh những ấn phẩm liên quan đến thế giới thời trang, làm đẹp chuyên nghiệp cùng những bí quyết giúp bạn luôn tự tin, 2 năm trở lại đây, tạp chí Elle.vn còn cho ra đời loạt bài chuyên đề về sống xanh cung cấp nhiều thông tin ngắn gọn, nhưng không kém phần bổ ích, hay ho.

"Con người và thiên nhiên luôn có mối quan hệ trao đổi mật thiết. Mặc dù con người luôn ham muốn kiểm soát, biến đổi thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống nhưng ngược lại, thiên nhiên cũng tác động, biến đổi con người và xã hội. Việc lạm dụng chất hóa học trong nông nghiệp và nhiều ngành sản xuất đã để lại nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe con người và phá hủy hệ cân bằng sinh thái.

Trong bối cảnh đó, rất nhiều người, bao gồm nhà hoạt động môi trường, các ngôi sao Hollywood, chuyên gia dinh dưỡng, nghệ sĩ sáng tạo, một số tập đoàn như Google, Facebook hay từng cá nhân đơn lẻ từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng thay đổi thói quen công việc và sinh hoạt hàng ngày nhằm cân bằng bản thân, giảm thiểu tác động lên môi trường từ những điều nhỏ nhất" - Elle từng chia sẻ trong một bài viết.

Elle sống xanh là một loạt bài viết bạn không nên bỏ qua!

WWF tên tiếng anh đầy đủ là World Wide Fund For Nature. Được biết đến với tên gọi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới hay Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Toàn Cầu. Đây là một trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động ở Việt Nam.



"Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng một tương lai, mà trong đó mọi người sống hòa hợp với thiên nhiên. Từ kinh nghiệm của chúng tôi với tư cách là cơ quan bảo tồn độc lập hàng đầu thế giới, chúng tôi biết rằng sự thịnh vượng của con người, động vật hoang dã và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ thế giới tự nhiên, giúp mọi người sống bền vững hơn và hành động chống lại biến đổi khí hậu".

Từ những năm của thập niên 90, WWF đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của các thế hệ hiện tại cũng như tương lai.

Bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình với mục đích duy trì, bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Từ đó đến nay, WWF đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực tại các địa phương trên cả nước.

Dự án "Cứu sao la, đứa em cùng đất mẹ" được WWF - Việt Nam phát động cách đây 3 năm. Đây là chiến dịch cộng đồng giúp nâng cao nhận thức và sự tham gia sâu rộng của xã hội nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này, một niềm tự hào của thiên nhiên Việt Nam đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

