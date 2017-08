Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ

Trên đây là nhận định của tờ Financial Times liên quan tới tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Trước đó, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần trước cho biết đã đưa các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có thể mang theo vũ khí hạt nhân, được hộ tống của tiêm kích Su-35 và máy bay trinh sát đã thực hiện chuyến bay trên vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương, biển Nhật Bản, Hoàng Hải và biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thừa nhận sự hiện diện của các máy bay chiến đấu thuộc không quân Nhật Bản và Hàn Quốc khi sát phi đội Nga xuất hiện trên các vùng nhạy cảm.

"Cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Mỹ và Hàn Quốc không giúp hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tiếp tục thể hiện sự kiềm chế và không phản ứng với những cuộc tập trận này", đại diện báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Hôm 25/8, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an yêu cầu thảo luận về cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn có tên "Ulchi Freedom Guardian", ba ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai mạc cuộc tập trận.

Thư viết: "Triều Tiên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về cuộc tập trận chung như một vấn đề nghị sự khẩn cấp. Nếu Hội đồng Bảo an bỏ qua yêu cầu từ Triều Tiên một lần nữa, thì rõ ràng Hội đồng Bảo an đã không còn giữ vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới."

Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận quân sự là hành động hiếu chiến, đổ thêm dầu vào lửa và cáo buộc Washington đang theo đuổi "ý đồ xâm chiếm Triều Tiên bằng vũ lực".