Đưa người yêu về ra mắt, giữa đường lừa hết tài sản

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Sỹ Khánh (48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Khánh làm quen với chị L.T.V. (33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) qua mạng xã hội Zalo.

Sau khi trở nên thân thiết, sáng 17-7 Khánh hẹn chở chị V. về nhà Khánh ở huyện Long Thành để ra mắt cha mẹ Khánh.

Trên đường đi, chị V. ghé vào trụ ATM ở phường Tân Tiến (TP Biên Hòa) rút tiền. Khi chị V. rút tiền xong, Khánh nói chị đưa tiền, dây chuyền và nhẫn vàng cho Khánh giữ giùm, đề phòng bị cướp giật.

Tin lời Khánh, chị V. giao cho Khánh giữ 19,5 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 16K gần 2 chỉ và 1 chiếc nhẫn vàng 16K trọng lượng gần 1,2 chỉ.

Tiếp đó, Khánh chở chị V. đến một tiệm làm tóc ở phường Tân Phong (TP Biên Hòa) "làm tóc cho đẹp" trước khi ra mắt cha mẹ Khánh, rồi đối tượng lấy lý do sang tiệm khác cạo chân tóc để biến mất cùng số tài sản chị V. đưa giữ.

Tài sản trộm được, Khánh đã đánh bạc thua hết. Riêng sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vàng, Khánh khai bỏ ở túi quần và bị rơi mất.

Bị Khánh chiếm đoạt tài sản nhưng chị V. không trình báo công an. Đến ngày 23-7, chị V. phát hiện Khánh ở một quán cà phê tại phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) thì Khánh bỏ chạy, để lại chiếc xe máy và chị V. đã báo Công an phường Tam Hòa giữ chiếc xe này.

Biết chị V. tố giác sự việc với công an, Khánh đã mượn bạn 20 triệu đồng và nhờ người này đem đến Công an phường Tam Hòa trả cho chị V. để lấy xe về. Đến chiều 23-7, Khánh tìm đến Công an phường Tân Tiến đầu thú.