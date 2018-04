Đùa dại trên đường, cô gái khiến bạn của mình suýt chết thảm dưới gầm xe bus

Không phải trò đùa nào cũng là vui, nhất là khi nó xảy ra không đúng nơi, đúng chỗ và đem lại nguy hiểm cho người khác.

Vào ngày 18/4/2018, nhiều trang báo đã đưa tin về một sự việc hy hữu không biết nên coi là xui xẻo hay may mắn xảy ra tại Czechowice-Dziedzice, Ba Lan, khi hai cô gái (bạn của nhau) đang cùng đi bộ trên vỉa hè.

Một cô gái trong số họ muốn trêu bạn của mình nên huých nhẹ, khiến người bạn ngã lăn ra đường và đúng lúc đó, một chiếc xe bus lao đến...



Cô gái bị ngã xuống ngay khi chiếc xe bus lao thẳng qua và suýt chút nữa đã bị nghiền nát dưới hai hàng bánh xe.

Tuy nhiên cô cũng khá may mắn khi vừa hay ngã xuống phần đường mà bánh xe vừa đi qua nên may mắn giữ được mạng, đồng thời chỉ bị vài vết thương nhỏ. Tài xế xe bus ngay sau đó đã gọi cứu thương, và cô gái này may thay chỉ bị bầm tím nhẹ.

Không phải trò đùa nào cũng vui, nhất là khi nó gây nguy hiểm cho người khác.

Ban đầu, cô gái bị ngã phải... nộp phạt 70 Euro (khoảng 1.800.000 VND) do tội gây ra tai nạn và cản trở giao thông, thế nhưng sau khi phòng cảnh sát khu vực xem lại đoạn phim, họ quyết định quy trách nhiệm cho cô gái đã đẩy người bạn của mình.

Cô bạn này nếu bị kết án sẽ phải ngồi tù 1 năm vì trò đùa tai hại của chính mình.

(theo Kansascity.com)