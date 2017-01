Dự báo 10 cột mốc đột phá công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người trong 10 năm tới

Diễn đàn Kinh tế thế giới Global Agenda Council đã tiến hành một cuộc khảo sát lấy ý kiến của 800 chuyên gia công nghệ cao và từ đó đưa ra danh sách những đột phá công nghệ nổi bật nhất có thể diễn ra trong tương lai gần tới năm 2030.

Hôm nay chúng tôi xin gửi tới bạn đọc 10 thành tựu công nghệ được dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian sớm nhất.

Năm 2018 - 90% dân số sẽ được lưu trữ dữ liệu không giới hạn

Trong tương lai sẽ không còn cảnh chúng ta phải xóa các tập tin để giải phóng không gian lưu trữ nữa. Ở thời điểm hiện tại, Google đã biến một phần điều này thành hiện thực khi cho phép người dùng lưu trữ video và ảnh với số lượng không hạn chế (nhưng có bị nén).

Với 60 USD/năm (khoảng 1,37 triệu VND), người dùng có thể lưu trữ bất cứ loại tập tin gì với dung lượng không giới hạn trên máy chủ của Amazon.





Cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google đảm bảo lưu trữ cho hàng triệu người dùng Internet.

Vậy điều gì đã khiến điều này trở thành sự thật? Đó chính là chi phí lưu trữ cho mỗi gigabyte dữ liệu lên đĩa cứng đã giảm đi chóng mặt trong những năm gần đây.

Đổi lại, công ty cung cấp lưu trữ dữ liệu không giới hạn trên “đám mây” sẽ bắt chúng ta phải xem quảng cáo hoặc trả tiền theo dạng thuê bao.

Năm 2021 - Dược sĩ robot đầu tiên xuất hiện

Trong 10 năm gần đây, robot đã tích cực được sử dụng để thay thế con người trong các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo thời gian, máy móc sẽ đảm nhiệm công việc của công nhân, nhân viên phục vụ, người bán hàng và các dạng lao động chân tay khác.





Robot giúp phân loại, cấp phát thuốc chính xác ở trung tâm y tế UCFS.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng đến năm 2021 chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra đời của dược sĩ-robot. Nó sẽ giúp loại trừ sai sót trong pha chế do con người gây ra và bảo vệ các kỹ thuật viên hay dược sĩ khỏi những hóa chất nguy hiểm.

Năm 2022 - 1 nghìn tỷ cảm biến sẽ kết nối Internet

Giá thành của các cảm biến “thông minh” đang ngày càng giảm. Các chuyên gia tin rằng trong tương lai ngay cả những bộ quần áo cũng sẽ biết “vào mạng” – được kết nối với Internet.

Hằng hà sa số những thiết bị nhỏ cùng kết nối với một hệ thống mạng duy nhất sẽ cho phép các nhà khoa học thăm dò môi trường (nhiệt độ, áp suất không khí, tình trạng ô nhiễm…) một cách đầy đủ nhất.

Năm 2022 - Ra đời cỗ máy máy đầu tiên bằng phương pháp in 3D

Công nghệ in 3D vẫn luôn được phát triển không ngừng: xuất hiện nhiều thiết bị in và vật liệu in mới - không chỉ còn là nhựa.

Audi đã công bố một concept xe hơi được sản xuất bằng quy trình in 3D – xếp phủ vật liệu theo lớp. Các nhà khoa học dự đoán rằng cũng trong năm 2022 chúng ta sẽ được chứng kiến cỗ máy đầu tiên ra đời bằng phương pháp in 3D như vậy.





Audi sử dụng công nghệ in 3D trong sản xuất ô tô.

Năm 2023 - 10% số kính mắt sẽ được kết nối Internet

Kính đeo mắt có lịch sử rất lâu đời - những chiếc kính mắt thực sự được ghi nhận đầu tiên vào năm 1260 tại Ý. Cuối thế kỉ 12, kính đã xuất hiện ở Trung Quốc và châu Âu. Trong hơn 9 thế kỷ tồn tại, công dụng của kính mắt gần như không thay đổi.

Vậy nhưng rất nhiều trong số những người tham gia cuộc khảo sát đều tin rằng: chỉ trong 5 năm tới kính đeo mắt sẽ có thêm nhiều chức năng mới.





Microsoft HoloLens.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thực tế ảo tăng cường, chúng sẽ có khả năng truy cập vào các ứng dụng Internet để phục vụ công việc, học tập và giải trí. Một hệ thống theo dõi mắt đặc biệt sẽ ra đời giúp chúng ta có thể điều khiển mà không cần tới tay chân.

Năm 2023 - 90% chúng ta sẽ có “siêu máy tính” bỏ túi

Việc sử dụng smartphone nhiều hơn máy tính cá nhân đang và sẽ trở thành xu hướng của tương lai. Lưu lượng sử dụng dữ liệu Internet trên các thiết bị di động đã vượt qua trên máy tính và vẫn tiếp tục tăng trưởng không hề chậm lại.

Hiện tại, nhiều chiếc smartphone đã có cấu hình mạnh mẽ không thua kém gì máy vi tính cá nhân, và dự báo rằng đến năm 2023 thì hiệu năng của các thiết bị di động sẽ ngang ngửa với các siêu máy tính hiện đại.

Khi đó 90% dân số thế giới sẽ được kết nối Internet thông qua những chiếc điện thoại thông minh – siêu máy tính di động.

Năm 2024 – Ca ghép gan “in 3D” đầu tiên

Việc sử dụng máy in 3D để tạo ra các bộ phận cơ thể người như xương và nội tạng cấy ghép đã không còn là viển vông. Ngày nay các bác sĩ phẫu thuật đã dùng xương in 3D trong cấy ghép xương ngực và các xương khác.

Tới năm 2024 in ấn 3D sinh học được dự đoán sẽ đạt đến trình độ cao: con người sẽ in được gan nhân tạo và các cơ quan quan trọng khác bằng phương pháp in 3D.

Năm 2025 - Điện thoại cấy ghép sẽ xuất hiện

80% các chuyên gia được hỏi đều dự đoán rằng trong 7 năm tới sẽ xuất hiện người đầu tiên được cấy ghép điện thoại di động vào cơ thể. Thiết bị này sẽ giúp theo dõi sức khỏe của người dùng một cách chính xác hơn so với những loại máy móc y tế hiện có.

Đồng thời, người dùng có thể sử dụng điện thoại gấy ghép để giao tiếp với nhau bằng giọng nói hoặc sức mạnh tinh thần.

Năm 2025 – Thuê xe sẽ phổ biến hơn sở hữu phương tiện cá nhân

67% các chuyên gia tin rằng các dịch vụ cho thuê xe ô tô trong tương lai sẽ tăng trưởng tốt. Ngay trong năm 2025 thì hầu hết các chuyến xe trên thế giới sẽ là xe thuê và duy trì phương tiện di chuyển cá nhân lúc đó sẽ rất đắt đỏ.

Điều này sẽ buộc các nhà sản xuất ô tô phải xem xét lại mô hình kinh doanh của mình.





Trong tương lai, sở hữu phương tiện di chuyển cá nhân sẽ là điều xa xỉ.

Năm 2026 - Trí thông minh nhân tạo lần đầu tiên sẽ tham gia Hội đồng quản trị của các tập đoàn

AI cho phép tự động hóa rất nhiều trong quá trình phân tích và xử lý dữ liệu với sai sót tối thiểu. Chương trình thậm chí sẽ có thể đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm làm ăn trước đây của công ty.

Điều này cũng sẽ làm giảm ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng. Sẽ không còn cảnh lôi nhau ra bàn tiệc để chè chén và ký những hợp đồng gây thua lỗ ngàn tỷ khi đã phê phê, không còn phải phong bì đi đêm, lót tay, bôi trơn…