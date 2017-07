Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn: Hàng loạt nhà khoa học bị mạo danh lên tiếng

Tiến sĩ Nguyễn Tác An lên tiếng trước việc bị đưa "khống" vào danh sách thành viên tham gia dự án

Tiến sĩ Nguyễn Tác An – nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, Phó chủ tịch hội Khoa học Kỹ thuật biển VN là người đầu tiên lên tiếng bức xúc cho rằng tên tuổi của ông bị mạo danh, lợi dụng...

Ngoài ông An, đến nay còn 2 thạc sĩ khác có tên trong danh sách tham gia dự án đã lên tiếng phản ứng, cùng lý do tương tự.

Theo đó dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải xuống biển, do công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 làm chủ dự án, đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn xây dựng cảng biển VN. Trong hồ sơ dự án nêu danh sách thành viên tham gia gồm 14 người với đầy đủ chức danh học hàm, học vị, chuyên ngành và đơn vị công tác. Tiến sĩ Nguyễn Tác An đứng đầu danh sách.



Tiến sĩ Nguyễn Tác An khẳng định: “Tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết được thông tin có tên mình trong danh sách những người thực hiện dự án. Tôi chưa từng tham gia vào dự án này với bất kỳ hình thức nào.

Trước giờ chưa có đơn vị nào mời tôi tham gia dự án; tôi chỉ phản biện qua kênh thông tin báo chí”.

Ông An còn cho biết, đã liên hệ với một số nhà nghiên cứu, nhà khoa học có tên trong danh sách thành viên tham gia dự án.

Họ tỏ ra ngỡ ngàng, bức xúc khi bị lợi dụng tên tuổi, uy tín cá nhân và quyết làm rõ vấn đề này.

Đơn vị lập dự án đổ bùn thải xuống biển Vĩnh Tân là trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam - trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường biển Đến nay có ít nhất 3 nhà khoa học, nhà nghiên cứu lên tiếng vì cho rằng bị mạo danh, lợi dụng tên tuổi trong hồ sơ dự án



Ngoài ra có 2 trường hợp khác là Thạc sĩ môi trường Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam) và Thạc sĩ công trình biển Lê Thị Vân Linh (Viện Kỹ thuật biển) cũng lên tiếng xác nhận, bị lợi dụng tên tuổi trong hồ sơ dự án nói trên.

Thạc sĩ Trâm và thạc sĩ Linh xác nhận, chỉ mới biết thông tin qua báo chí và đang tìm hiểu để làm rõ vấn đề, từ đó có ý kiến chính thức và hướng giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Tác An nói rõ: “Hôm qua (ngày 20/7 – P.V) có người gọi điện thoại cho tôi. Họ nói là người của công ty tư vấn cho dự án và có lời xin lỗi tôi với lý do là do thư ký nhầm lẫn nên có tên tôi trong danh sách thành viên tham gia dự án.

Họ có nói muốn đến Nha Trang gặp trực tiếp tôi để xin lỗi. Tôi chỉ nói là cứ giải thích rõ ràng trên báo chí và tôi rất bận. Do họ chỉ trao đổi qua điện thoại không biết thực hư thế nào, nên tôi không đồng ý gặp”.

Theo tiến sĩ An, hiện ông đã báo việc này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, yêu cầu làm rõ việc tên tuổi ông bị lợi dụng.

P.V VietNamNet cũng đã liên lạc với ông Ngọc Cẩm Thành – Phó Tổng giám đốc công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 để hỏi về việc các nhà khoa học, nghiên cứu bị đưa tên “khống” vào danh sách thành viên tham gia dự án nhấn chìm bùn thải xuống biển vừa lên tiếng phản ứng.

Ông Thành cho biết, đang bận họp và những nội dung P.V nêu, ông sẽ trả lời qua thư điện tử.