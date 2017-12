'Đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tạo ra một trạng thái thời tiết khá đặc biệt'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 15, ngày 16 sẽ có một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tăng cường, trực tiếp ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, đợt không khí lạnh này sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay và làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm sâu, xuất hiện rét đậm, rét hại.

Cùng chung nhận định đó, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, đây là đợt không khí có cường độ rất mạnh và sẽ làm cho không khí hanh khô hơn.

Theo ông Năng, đặc điểm đáng chú ý của đợt không khí lạnh này sẽ tạo ra một trạng thái thời tiết khá đặc biệt, khi nhiệt độ về đêm, sáng sớm hạ xuống rất sâu nhưng ban ngày trời khô, có nắng.

Cụ thể, nhiệt độ về đêm, sáng sớm sẽ hạ xuống thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội và trung du ở mức 8-11 độ C (mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay); vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 4 - 7 độ C, xuất hiện sương muối.

Đặc biệt, những vùng núi cao như trên đỉnh Fansipan, SaPa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ…, nhiệt độ có thể giảm xuống mức dưới 0 độ C, thậm chí có nơi có thể xuất hiện băng giá.

Tuy nhiên, nhiệt độ trưa và chiều có thể tăng nhanh lên mức 17-20 độ C. Với các khu vực vùng núi cao, dù có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến dưới 10 độ C, có nơi chỉ 5-7 độ C.



"Đợt không khí lạnh này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thậm chí, ảnh hưởng sâu vào các tỉnh Trung Trung Bộ. Do đó, người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh kịp thời", ông Năng nói thêm.

Với Thủ đô Hà Nội, theo ông Hoàng Phúc Lâm, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm mạnh kể từ đêm 16/12, xuống mức xấp xỉ 10 độ C và sau đó tiếp tục giảm nhẹ trong đêm 17-18/12.

Sau khoảng thời gian rét vào đêm và sáng sớm, từ sau 8 giờ sáng, tại Hà Nội sẽ có nắng lên, nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức 12-13 độ C, cảm giác rét giảm nhanh từ khoảng sau 10 giờ.

Do không khí lạnh liên tiếp tăng cường nên đợt rét này có thể kéo dài cả tuần và vì nhiệt độ giảm mạnh về đêm - sáng trong khi ban ngày có nắng nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày - đêm rất cao, nên các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chủ động có ứng phó kịp thời.

Cụ thể, ông Trần Quang Năng khuyến cáo, người dân nên mặc những trang phục phù hợp với kiểu thời tiết đặc biệt.

Nên mặc ấm nếu phải ra đường vào buổi sáng sớm nhưng đến trưa, khi trời nắng, ấm hơn thì có thể bỏ bớt áo khoác. Đồng thời, nên uống đủ nước do độ ẩm không khí sẽ giảm xuống mức rất thấp, chỉ còn 40-50%.

Ngoài ra, cần chú trọng bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người già để tránh gặp phải các vấn đề về sức khỏe liên quan đến tình thế thời tiết.

Nông dân các tỉnh vùng núi nên che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn gia cầm, gia súc, đặc biệt về ban đêm, tránh gió lùa và đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở các khu vực, nhất là thành phố lớn do thời tiết khô hanh.