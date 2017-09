Đông Nhi bất ngờ trình làng MV mới chất lừ tại Đà Nẵng

Trong một sự kiện âm nhạc tại Cocobay Đà Nẵng, Đông Nhi, Phúc Bồ, Hà Lê đã hé lộ sản phẩm âm nhạc mang tên We Are Coco. Đi theo thể loại EDM thời thượng, bắt tai, ca khúc do cặp đôi Phúc Bồ - Hà Lê sáng tác với sự thể hiện của Đông Nhi và Trọng Hiếu.

Cặp đôi Phúc Bồ - Hà Lê hâm nóng sân khấu bằng những ca khúc trong album mới nhất

Trước đó, Hà Lê – Phúc Bồ đã hâm nóng phần đầu chương trình với những bản hit trong album mới nhất Ai Bằng Anh. Đông Nhi đem tới liên khúc Boom Boom, Shake the Rhythm, Love Me Too… với vũ đạo mạnh mẽ đầy lôi cuốn. Cuối chương trình, cả 3 cùng nhau giới thiệu về sản phẩm tâm huyết đã được ấp ủ từ rất lâu này.

Đông Nhi xuất hiện với vẻ đẹp sexy quyến rũ

Nói về quá trình quay MV We Are Coco, rapper Hà Lê chia sẻ: "Cả êkip đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để quay MV này. Đặc biệt là Đông Nhi, Nhi thường người đến sớm nhất đoàn. Sau đúng 24 tiếng làm việc liên tục, toàn bộ êkip mới off-set."

Lần đầu tiên hợp tác sản xuất âm nhạc với Empire Entertainment (thuộc Tập đoàn Empire – đơn vị phát triển toàn diện Cocobay), Phúc Bồ hào hứng bật mí:

"Như tên gọi MV We are Coco có nghĩa là "Chúng ta là Coco", đó chính là thông điệp mà chúng tôi cùng Empire Entertainment muốn chuyển tải tới các bạn trẻ: Hãy luôn sống hết mình như Cocobay – một thế giới đầy sức sống, rực rỡ màu sắc và trẻ trung.

Thông điệp đó cũng được chúng tôi thể hiện rất rõ không chỉ qua ca từ mà còn sự dẫn dắt của từng tuyến nhân vật trong MV, hình ảnh, màu sắc để các bạn tự chiêm nghiệm".

Phúc Bồ - Hà Lê chia sẻ tâm huyết về một sản phẩm âm nhạc chất lượng đã được ấp ủ từ lâu

Trong MV, tạo hình của ca sỹ Đông Nhi vô cùng khác lạ với cơ thể phủ kín sơn neon, bột màu. Ngoài ra, không thể không kể đến khả năng vũ đạo bắt mắt của Trọng Hiếu trong phân cảnh nhảy dưới mưa cùng 50 vũ công.

Mặc dù không thể có mặt tại đêm nhạc để cùng trình diễn, nhưng Trọng Hiếu cũng gửi lời chào tới tất cả khán giả và anh cũng nhấn mạnh điệu nhảy rất tâm đắc xuất hiện trong nửa cuối của MV We are Coco: "Mọi thứ trong cảnh nhảy cùng vũ đoàn, từ cách bài trí, đánh đèn, sàn nước dưới chân, mưa trên đầu, pháo sau lưng đều làm Hiếu nghĩ mình đang ở trong phim Step Up vậy!".

Tạo hình độc đáo, khác lạ của Đông Nhi trong MV We are Coco

Khán giả cổ vũ hết mình với những màn biểu diễn của Đông Nhi