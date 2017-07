Đội trưởng trinh sát trại giam kể chuyện lật tẩy nhiều âm mưu trốn trại

Vậy mà suốt gần 20 năm qua, Trung tá Nguyễn Sỹ Chương, Đội trưởng Đội trinh sát, Trại giam số 3, Bộ Công an (Tân Kỳ, Nghệ An) vẫn làm công việc ấy với niềm say mê, không mệt mỏi.



“Sau khi tốt nghiệp Trường cán bộ cơ yếu, tôi được phân công công tác ở Công an tỉnh Nghệ An, một năm sau về Trại giam số 3, rồi được cử đi học đại học. Đến năm 1999 thì trở về trại làm trinh sát đến bây giờ”, anh tâm sự.

Các huyện miền Tây xứ Nghệ xưa nay vẫn được các cấp chính quyền cũng như lực lượng an ninh đánh giá là địa bàn trọng điểm về ma tuý.

Những năm trước đây Trại giam số 3 được phân loại là trại giam loại 1, chuyên giam giữ, giáo dục, cải tạo các đối tượng phạm tội về ma tuý, giết người, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Do tính chất phạm nhân phức tạp như vậy nên tập thể cán bộ, chiến sỹ Trại giam số 3 đã tập trung nghiên cứu tình hình các loại đối tượng giam giữ, từ đó đưa ra các phương án giáo dục, cải tạo thích hợp.

Tuy nhiên vào thời điểm những năm 2009 – 2012, các đối tượng xấu ngoài xã hội lợi dụng tình hình trại giam nói chung, trong đó có Trại giam số 3 nói riêng để thực hiện các hành vi đưa ma tuý, điện thoại di động, tiền mặt vào trại… dẫn đến công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Trung tá Nguyễn Sỹ Chương được điều động làm Đội trưởng Đội Trinh sát từ cuối 2011, thời điểm tình hình ma tuý ở trại phức tạp nhất.

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt có sự phối hợp hiệu quả với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An để xây dựng các phương án đấu tranh.

Nhờ sự giúp đỡ tích cực của đồng chí đồng đội, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng nghiệp vụ và sử dụng, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ nên công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao” – anh nói.

Kết quả giáo dục phạm nhân cho thấy, số lượng phạm nhân vi phạm từ chỗ 15% giảm xuống 10% rồi hiện nay là dưới 5%...

Trung tá Nguyễn Sỹ Chương cho biết, từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2013 Đội Trinh sát đã bắt, khởi tố trên 60 phạm nhân có liên quan đến buôn bán ma tuý; bắt, xử lý hơn 10 đối tượng ngoài xã hội có hành vi câu kết với phạm nhân đưa ma tuý vào trại giam.

Trong đó có chuyên án đối tượng đặc biệt nguy hiểm sử dụng anh em, người nhà tuồn ma tuý vào trại với thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng Công an nhưng qua công tác trinh sát, anh cùng đồng đội đã phát hiện, lập chuyên án đấu tranh, buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đội Trinh sát Trại giam số 3 còn xử lý hàng chục vụ việc khác mà phạm nhân quy ước “điểm chết” ở địa bàn lao động để đối tượng xấu đưa ma tuý vào trại. Có phạm nhân trong quá trình đi lao động, lấy ma tuý giấu vào “vùng kín” đưa vào trại.

Qua công tác trinh sát, Trại giam số 3 đã phát hiện ngăn chặn nhiều đối tượng, như Nguyễn Minh Hiếu, Đặng Đình Thiện, Nguyễn Văn Hoà… bằng nhiều thủ đoạn hòng đưa ma tuý vào trại để tàng trữ, sử dụng…

Thời gian qua có hiện tượng một số phạm nhân thụ lý ở các trại giam phía Nam có hành động gây rối, bắt giữ cán bộ, sau đó đã bị điều đến các trại giam miền Bắc.

Số đối tượng này đã co cụm lại, lên kế hoạch bắt giữ cán bộ làm con tin vào ngày 30-4-2013. Cầm đầu tổ chức này là Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Văn Hoành, Trần Bảo Lộc.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Trinh sát Trại giam số 3 đã phát hiện, tiến hành điều chuyển các phạm nhân, cũng như vô hiệu hoá âm mưu, kế hoạch của nhóm đối tượng nêu trên.

Quá trình đấu tranh, các phạm nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, và kế hoạch bắt cóc cán bộ, gây rối ở trại giam đã được ngăn chặn thành công.

Cũng qua công tác nắm tình hình, Trại giam số 3 đã phát hiện một số đối tượng có âm mưu tổ chức trốn trại tập thể ở khu vực nhà giam riêng.

Điển hình là phạm nhân Nguyễn Chí Thanh, từng có biểu hiện chống đối khi ở một trại giam trong miền Nam đã từng có ý định trốn trại, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị chuyển trại.

Ban đầu được giam chung với phạm nhân khác ở Trại giam số 3, Thanh đã tìm cớ gây rối để được vào buồng riêng. Phạm nhân này tìm cách rủ rê các đối tượng giam trốn trại. Tuy nhiên ý đồ đó đã bị các trinh sát Trại giam số 3 “đọc” được.

“Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tiến hành kiểm tra, lục soát buồng giam riêng của đối tượng, thu hồi các chứng cứ, phương tiện.

Qua đấu tranh, phạm nhân đã khai nhận kế hoạch trốn trại”, người Đội trưởng Trinh sát dày dặn kinh nghiệm chia sẻ. Từ thành tích đặc biệt xuất sắc này, Trung tá Nguyễn Sỹ Chương đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng Bằng khen đột xuất.

Cá nhân anh Chương 5 năm liên tiếp (2012-2016) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Tập thể Trại giam số 3 nơi anh công tác luôn được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác an ninh an toàn trại giam.

Có thể nói, cuộc đấu tranh giữa những cán bộ trinh sát với những phạm nhân “sừng sỏ” luôn sẵn tư tưởng chống đối, quấy phá trong trại giam vẫn còn tiếp diễn.

Quan trọng nhất là những người làm công tác trinh sát như Trung tá Nguyễn Sỹ Chương sẽ không nguôi lửa nhiệt huyết với nghề, để tiếp tục lặng thầm cống hiến, giữ gìn an ninh, an toàn cho các trại giam…