Đoạn video mãn nhãn của hàng ngàn con chim bay như một: tại sao chúng không đâm vào nhau?

Bộ phim tài liệu ngắn Nghệ thuật của Việc bay - The Art of Flying do nhà làm phim Jan van IJken dựng nên là nói về một điều kì diệu của tự nhiên tôi chưa bao giờ để ý tới.



Trong một đàn chim khổng lồ gồm hàng ngàn con, làm sao chúng lại có thể bay thành một thể thống nhất được? Dường như đó là một thực thể sống chỉ với một bộ não duy nhất, đang bay trên bầu trời.





Nghệ thuật của việc bay - Jan van IJken.

Các nhà khoa học cũng không hiểu rõ tại sao một đàn chim lớn như vậy không cần tới con đầu đàn dẫn dắt mà từng cá thể vẫn có thể bay nhịp nhàng với nhau như thế. Chúng bay cùng nhau, chuyển hướng đột ngột cũng cùng nhau: một bàn biểu diễn trên không tuyệt vời để tránh kẻ săn mỗi.

Vậy mà tại mỗi ngã tư, mỗi khi hệ thống đèn giao thông không hoạt động, con người chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người một kiểu và thế là thành tắc đường.