Đoạn phim này khiến tôi phải ngước lên nhìn ngắm vẻ đẹp của mặt trăng

Trong một đêm vào tháng 2 năm 2017, Wylie Overstreet đã dựng chiếc kính thiên văn của anh ở trên đường của một khu dân cư ở Los Angeles để quan sát mặt trăng . Trong vòng vài giờ, hơn 20 người khác nhau đã đến để tham gia cùng với anh ấy.

Một cặp vợ chồng trẻ đã rất ngạc nhiên trước những gì họ nhìn thấy qua chiếc kính: ”Đó là một trong những trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất mà chúng tôi có từ trước đến nay”. Họ còn nói với Overstreet rằng anh đã làm buổi hẹn của họ thêm ý nghĩa.

Phản ứng một cậu bé khi lần đầu nhìn trực tiếp mặt trăng

Overstreet chia sẻ với The Verge: "Thật tình thì tôi không có chủ đích như thế. Điều này thật điên rồ! Nếu mọi người đều có phản ứng như thế thì tôi nghĩ chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn".

Vì vậy Overstreet, vốn là một nhà làm phim, quyết định đem chiếc kính viễn vọng đến với nhiều địa điểm và cho nhiều người xem hơn để làm nên một đoạn phim ngắn cùng với đồng nghiệp Alex Gorosh.

Đoạn phim có tiêu đề "Một góc nhìn mới về mặt trăng" (A New View of the Moon) đã đạt hơn 200.000 lượt xem trên Youtube và được nhiều phương tiện truyền thông để ý tới.

Nó bắt trọn những khoảnh khắc vỡ òa của người qua đường khi họ nhìn Mặt Trăng và những lỗ thiên thạch của nó. Đối với một số người đó là lần đầu tiên trong cuộc đời và họ không thể tin vào mắt mình.

Những phản ứng “Oh my God”, “No way” và “What?!” là lời nhắc nhở về việc chúng ta đã quên việc ngước nhìn bầu trời từ rất lâu rồi.

“Nó kéo chúng ta khỏi cuộc sống lặp lại và thói quen hàng ngày, khiến chúng ta tự hỏi rằng có phải mình đã quên bẵng đi những điều vốn dĩ rất to lớn hơn bản thân rất nhiều này”, Overstreet nói.

Overstreet sở hữu chiếc kính viễn vọng đầu tiên của mình vài năm trước, nhưng anh đam mê chúng đến độ quyết định mua một chiếc to hơn, có gương phản xạ rộng 12 inch mang tên Dobsonian Skywatcher trong đoạn phim.

Trong suốt một năm trời, anh và Gorosh đã trải qua mười đêm ghi lại khoảng khắc xúc động khi những người lạ mặt trên trường nhìn vào chiếc kính viễn vọng hướng thẳng vào bề mặt Mặt Trăng. Đoạn phim của họ có thể làm bạn phải rơi nước mắt (ít nhất thì tôi cũng đã phản ứng gần như vậy).

Từ người già...

Choáng ngợp mọi lứa tuổiTạp chí The Verge đã trò chuyện với Overstreet về các phản ứng yêu thích và những gì anh ấy cảm nhận.

The Verge: Anh nghĩ tại sao đoạn video rất được mọi người chú ý?

Overstreet: "Alex và tôi đã đưa ra một ý định rõ ràng về việc thể hiện rõ nhất nét đẹp trong tính cách con người. Tôi yêu Los Angeles vì ​​tính đa dạng của nó (về con người), nên chúng tôi không thực sự gặp khó khăn lắm.

Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng mọi người - bất kể họ là ai, họ đến từ đâu, trông như thế nào, giàu hay nghèo - họ vẫn bị choáng ngợp bởi vũ trụ một cách giống nhau. Tôi nghĩ có một cái gì đó sâu sắc của con người đã được thể hiện khi bạn nhìn thấy vũ trụ gần gũi đến vậy".

Đến các thanh niên choai choai...

The Verge: Mục tiêu của đoạn phim là gì?

Overstreet: "Để cho mọi người thấy có một điều gì đó lớn hơn hết thảy những gì liên quan đến chúng ta trên Trái Đất.

Khi được nhìn thấy Mặt Trăng gần đến vậy, bạn sẽ cảm thấy rất choáng ngợp và nó có thể thay đổi quan điểm của bạn về những khó khăn, khác biệt, xung đột lẫn nhau trên Trái Đất".

Cả cảnh sát cũng phải bất ngờ!

The Verge: Phản ứng ưa thích của bạn là gì?

Overstreet: "Khó đấy. Rất nhiều phản ứng đã không được lên hình vì trông không ăn ảnh lắm, nhưng đối với tôi những khoảnh khắc đó thật đẹp. Đó là những khoảnh khắc con người hoàn toàn không thể tin vào đôi mắt của mình.

Họ nghĩ rằng chúng tôi đang làm trò lừa nào đó và thực sự đã đi khám xét chiếc kính để xem chúng tôi có nhét một cái Mặt Trăng giả trong đó hay không.

Điều này xảy ra thường xuyên với hàng tá người, đến từ nhiều nơi, nhiều cuộc sống khác nhau, cả địa vị, tuổi tác lẫn màu da. Đó mới chính là niềm vui nhất của tôi".

Một khung cảnh đẹp trích từ video

