Chiều 6-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Văn Thừa (30 tuổi, ngụ Cà Mau; tạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng dâm.

Theo cơ quan Công an: Từ tháng 9-2017 đến nay, đối tượng đã nhiều lần dọa tung hình ảnh khỏa thân của chị Trần Thị Bích T. (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk; tạm trú thị xã Dĩ An) lên mạng để uy hiếp tinh thần và thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với nạn nhân.