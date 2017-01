Đổ xô đến miếu Bà cầu may ngày đầu năm

Theo ghi nhận của chúng tôi, do Tết dương lịch năm nay rơi vào ngày cuối tuần cùng với thời tiết mát mẻ nên có rất đông khách hành hương từ khắp nơi chọn miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để tham quan vãn cảnh và cầu mong cho năm mới được nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào.

Chị Nguyễn Thị Thắm ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết do được nghỉ Tết dương lịch dài ngày nên vợ chồng chị rủ thêm một số bạn bè, người thân đi vía Bà để cầu mong cho năm mới được nhiều may mắn.

Sau đó, nhóm của chị Thắm sẽ thực hiện tour du lịch cá nhân vào khu du lịch Núi Cấm ở huyện Tịnh Biên gần đó để vãn cảnh núi non trước khi đi tắm biển tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Còn ông Trần Văn Đại ở xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, cho biết đây là lần đầu tiên ông có dịp được đến Núi Sam để vía Bà Chúa Xứ theo “mách bảo” của người thân để cầu mong cho sức khỏe được dồi dào.

Ông Đại cũng quyết định mua một vài kg khô, mắm cá lóc đặc sản của vùng Châu Đốc để mang về làm quà cho người thân.

Ông Huỳnh Văn Đường, Trưởng Ban Quản trị Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, cho biết dù hiện tại chưa vào mùa vía Bà (từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch) nhưng lượng khách hành hương về đây khá đông. Hiện Ban Quản trị cũng đang làm lại cổng sau miếu Bà cho rộng và đẹp hơn.

Đặc biệt, khách hành hương đến vía Bà vào những ngày cuối tuần như thế này sẽ được chiêm ngưỡng chiếc vòng đeo cổ “khủng” của Bà có trọng lượng hơn 160 lượng (tương đương 6 kg vàng).

Một số hình ảnh do phóng viên ghi được tại Khu Du lịch Núi Sam vào sáng 1-1:

Từ 11 giờ sáng nay, khách hành hương bắt đầu nhộn nhịp trên đường vào miếu Bà.

Khách nước ngoài cũng đến đây để tham qua, tìm hiểu.

Khách đến đây vào những ngày cuối tuần sẽ được an toàn hơn vì chính quyền địa phương chọn con đường phía sau miếu Bà làm tuyến đi bộ.

Khách hành hương sẽ không phải chịu cảnh bị "chặt chém" nếu như mua đồ cúng Bà tại những nơi mua bán cố định như thế này.

Nhiều người mang heo quay đến để "tạ lễ" Bà sau khi làm ăn phát đạt.

Tranh thủ dùng tạm món gì đó để lót dạ trước khi vào chánh điện cúng Bà.

Nhiều người rất thành tâm cầu mong cho năm mới được nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào.

Nhiều người tỏ ra vô cùng phấn khởi sau khi được thỉnh "lộc Bà".

Khách tùy hỷ đóng góp tiền tại thùng công ích sau khi thỉnh được "lộc Bà".

Có người còn vuốt vào chân "sư ông" đặt tại khu chánh điện để cầu mong sức khỏe dồi dào

Mắm Châu Đốc luôn được khách chọn mua mang về quê làm quà cho người thân, bạn bè.

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra thích thú với các món mắm.