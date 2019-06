Đỗ máy bay "đè vạch", phi công bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 18.6, theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp các phi công vi phạm quy định về dừng đỗ tàu bay, gây mất an toàn và an ninh hàng không.

Cụ thể, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một phi công của hãng hàng không China Southern Airlines 7,5 triệu đồng do lỗi “điều khiển tàu bay trên đường lăn, sân đỗ không tuân theo hướng dẫn của hệ thống dẫn đỗ tàu bay, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không mà chưa huy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không".

Nam phi công đã điều khiển tàu bay lăn quá vạch dừng 2,1m so với quy định. Tàu bay sau đó đã được đơn vị phục vụ mặt đất đẩy lùi về đúng vị trí đỗ và cập cầu phục vụ khai thác bình thường.

Theo các chuyên gia những sự việc này đều tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do tàu bay có thể va chạm vào cầu ống lồng hoặc nhà ga, gây hư hỏng hoặc cháy nổ.

Do đó, các hãng hàng không cần đưa các vụ việc nói trên vào bài tập tình huống thực tế trong bản tin an toàn hàng không cũng như trong tài liệu huấn luyện phi công nhằm đánh giá, kiểm soát rủi ro an toàn hàng không khi hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, các hãng hàng không cũng yêu cầu toàn bộ phi công phải tuân thủ nghiêm huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu, tuân thủ đúng quy định về tốc độ khi tàu bay lăn vào bến đậu cũng như đúng theo các động tác tín hiệu của nhân viên đánh tín hiệu khi vào bến đỗ.