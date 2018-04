Đình chỉ công tác Chủ tịch xã lái xe đâm 4 học sinh

Ngày 8/4, ông Trần Đăng Khơi, Bí thư Đảng ủy xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) cho biết, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã , Thành ủy, UBND TP Hưng Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thụy.

Hiện, tất cả công việc của UBND xã được tạm thời bàn giao cho Phó chủ tịch UBND xã xử lý, giải quyết.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 21h45 ngày 23/3, một vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên QL38B (đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ).

Theo đó, ô tô BKS 29A-105.65 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều khiến 1 học sinh tử vong, 3 em còn lại bị thương.



Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chủ nhân của chiếc ô tô gây tai nạn là ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa. Xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/3/2018.

Danh tính các học sinh là nạn nhân vụ tai nạn gồm: Bùi Đăng Ph. (SN 2001, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương) đã tử vong; Vũ Trọng Nam (SN 2000, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Vương); Đoàn Trọng Hùng và Nguyễn Đức Thuận (cùng SN 2000 ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương.

Đến 7h sáng 24/3, người có tên Nguyễn Văn Quyền đã đến Công an huyện Tiên Lữ trình diện. Quyền tự nhận mượn xe ông Phạm Văn Thụy và gây nên tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình xác minh và thấy có nghi vấn nên cơ quan công an chưa khẳng định Quyền là người lái xe gây tai nạn. Sau đó, chiều 27/3, ông Phạm Văn Thụy đã đến Công an huyện Tiên Lữ nhận là người điều khiển ô tô.