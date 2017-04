Diễn viên gạo cội Kim Young Ae: “Hãy đăng bài phỏng vấn này khi tôi qua đời”

Ngày 9.4, nữ nghệ sĩ gạo cội Hàn Quốc Kim Young Ae đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Một ngày sau khi bà qua đời, Yonhap News đã tiết lộ bài phỏng vấn cuối cùng của nữ nghệ sĩ 66 tuổi.

Khi thực hiện bài phỏng vấn với phóng viên của Yonhap trước khi qua đời, nữ diễn viên “Mặt trăng ôm mặt trời” đã đưa ra lời đề nghị: “Tôi cảm thấy nên để mọi thứ theo đúng trật tự.

Làm ơn hãy xuất bản bài phỏng vấn này sau khi tôi qua đời”.

Kim Young Ae sinh năm 1951 tại Busan, Hàn Quốc. Bà chuyển tới Seoul khi học cao đẳng. Kim Young Ae cho biết: “Ngày xưa người ta nói rằng chỉ cần có khuôn mặt xinh đẹp là có thể làm diễn viên được.

Anh họ của tôi nói với tôi là hãy nộp đơn dự tuyển diễn viên của đài MBC đi. Và may mắn thay, tôi đỗ. Khi đó, nếu qua được kỳ thi bạn sẽ được trả lương.

Nói thật tôi làm một diễn viên chỉ vì tiền. Nếu tôi hiểu rõ hơn có thể tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn về nghề này trước khi nộp đơn”.

Sau khi có được vai chính đầu tay năm 1973, nữ diễn viên Kim Young Ae xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình và giành được nhiều giải thưởng dành cho diễn viên mới tại Giải thưởng nghệ thuật Peaksang danh giá.

Hình ảnh thời trẻ của Kim Young Ae

“Khi mới bắt đầu, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ thực sự hiểu về diễn xuất sau khi bước qua tuổi 25 hay 26 gì đó.

Tôi nghĩ : “Công việc này thực sự thú vị” và suy nghĩ rằng mình có thể làm gì khác nếu không làm diễn viên. Tôi biết ơn mọi thứ đã dẫn dắt mình đến với nghề diễn xuất”, Kim Young Ae chia sẻ.

Trong sự nghiệp 46 năm diễn xuất, nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc chọn vai diễn trong hai bộ phim “The Brother’s River” và dự án truyền hình đình đám năm 2006 “Hwang Jini” là những vai diễn hài lòng nhất trong sự nghiệp.

Bà giải thích: “Biên kịch Yoon Sun Joo của drama “Hwang Jini” đến viện thăm tôi mỗi tuần.

Chúng tôi cùng nhau xem lại bộ phim đó và nhớ lại những kỷ niệm khi đọc kịch bản, khi quay phim. Tôi có thể nhớ lại mọi thứ mà trước đây tôi chưa chú ý.

Bộ phim đã hơn 10 năm rồi nhưng đó là dấu mốc đáng nhớ. Đó là những gì tôi có thể giới thiệu về Hàn Quốc cho người nước ngoài”.

Trong phim, Kim Young Ae vào vai Im Baek Moo, thầy dạy của Hwang Jini và là đệ nhất vũ công thời Joseon.

Vai diễn trong phim Hwang Jini là vai diễn mà Kim Young Ae tâm đắc nhất

“Tôi đã sợ là mình không thể đóng vai này. Tôi luôn cảm thấy không tốt khi mình không thể thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách chính xác như trong kịch bản.

Nhiệm vụ của một diễn viên là phủ lớp áo lên những thứ đã có sẵn trong khi biên kịch tạo nên những thứ vượt xa ngoài khuôn khổ.

Theo nghĩa đó, các diễn viên phải khiêm nhường bởi vì họ nổi tiếng là nhờ may mắn có được một vai diễn tuyệt vời.

Các diễn viên có phải là tất cả không? Không. Một diễn viên giỏi và một vai diễn hay được tạo ra từ sự tổng hòa của nhiều nỗ lực. Vì thế chúng tôi phải biết khiêm nhường”, nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh xứ Kim chi chia sẻ.

Trong những lần gặp gỡ sau đó được phóng viên Yonhap kể lại thì Kim Young Ae ngày càng gầy gò và giọng nói của bà cũng yếu đi. Dù vậy, trong cách bà thể hiện vẫn thấy sự dễ chịu và ánh mắt rạng ngời.

“Tôi không hề có điều gì phải hối tiếc trước khi chết. Dù vậy tôi cảm thấy đôi chút buồn về diễn xuất của mình bởi phải mất 40-50 năm mới có thể tạo nên một diễn viên như tôi.

Còn lại tôi không có bất cứ điều gì để hối tiếc”, nữ diễn viên 66 tuổi bộc bạch.

Kim Young Ae là diễn viên quen thuộc với nhiều dự án truyền hình.

Kim Young Ae là diễn viên quen thuộc trong các phim truyền hình Hàn Quốc như: “Doctors”, “Kill Me Heal Me”, “Moon that Embraces the Sun”, “Liar Game”… Bà cũng góp mặt trong một số dự án điện ảnh như: “The Attorney”, “Confession of Murder”.

Trong 5 năm cuối đời, dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc Kim Young Ae đã vẫn tiếp tục đóng phim.

Bà từng bày tỏ mong mỏi sẽ được đóng phim tới tận năm 70 tuổi.

Bà được chẩn đoán ung thư từ năm 2012, sau khi trải qua đợt điều trị, Kim Young Ae tiếp tục trở lại với diễn xuất và dự án mới nhất khi sức khỏe của bà đã đến giai đoạn chuyển biến xấu là bộ phim dài 50 tập “Laurel Tree Tailors”.

Tang lễ của nữ diễn viên gạo cội Kim Young Ae được tổ chước tại Sinchon, Seoul. Khi nghe tin bà qua đời, nhiều hậu bối như Lee Dong Gun, Joo Yoon Hee, Ra Mi Ran, Hyun Woo… đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.