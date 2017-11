Điện máy Trần Anh lỗ thêm sau soát xét

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (Hose: TAG) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên năm 2017 có xoát xét (theo năm tài chính bắt đầu từ 1.4.2017 tới 31.3.2018). Báo cáo sau soát xét của Trần Anh chênh lệch so với báo cáo công ty tự lập trước đó.

Doanh thu thuần của Công ty đạt 1.825 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng lên 1.570 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 254,7 tỷ đồng, giảm 2,6% so với báo cáo trước soát xét. Điều này khiến cho TAG lỗ 11,7 tỷ đồng, so với mức lỗ 4,8 tỷ đồng trong báo cáo công bố trước đó.

Một số chênh lệch sau khi có soát xét:

Nguồn: TAG

Theo báo cáo giải trình của Công ty, một số khoản chiết khấu thương mại phải thu từ nhà cung cấp ước tính cho tới ngày 30.9 ghi nhận trên báo cáo trước soát xét được điều chỉnh lại dựa vào các tài liệu nhận được từ nhà cung cấp sau ngày công bố báo cáo tài chính quý 2.2017 do đó được điều chỉnh lại.

Điều này dẫn tới giá vốn bán hàng tăng, kéo theo chỉ tiêu lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm.

Hiện tại, TAG sắp có thương vụ M&A với Thế Giới Di Động (HoSE: MWG). Cả TAG và MWG đều đã xin ý kiến cổ đông về thương vụ này. Vừa qua, MWG cũng đã cử nhân sự của mình sang TAG. Cụ thể, ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc Tài chính của MWG, cũng vừa mới được bổ nhiệm làm quyền giám đốc tài chính của TAG vào tháng 10 vừa qua.

TAG chiếm 14% thị phần điện máy cả nước, và là chuỗi siêu thị điện máy hàng đầu tại miền Bắc.