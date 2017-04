Điểm mặt những dự án casino tỷ USD ở Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam chỉ có 6 sòng bạc hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, tất cả chỉ để phục vụ người nước ngoài và hầu hết đang thua lỗ (ngoại trừ casino Aristo Lào Cai và Lợi Lai Quảng Ninh).

Đa số những dự án casino tỷ USD tại Việt Nam hiện mới chỉ là nằm trong kế hoạch hoặc đi vào hoạt động một phần.

Casino Hồ Tràm Strip thuộc khu du lịch casino The Grand Hồ Tràm Strip do Tập đoàn Asian Coast Development Ltd (Canada) là chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu hơn 4,2 tỷ USD, đây là cụm 5 khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp với tổng diện tích hơn 164 hecta, nằm dọc bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm. Hiện dự án đã giải ngân được hơn 1 tỷ USD.

Dự án Hồ Tràm Strip từng được coi là "giấc mộng Las Vegas" của Việt Nam. Ảnh minh họa: Cafeland.

Ở trung tâm thành phố Lào Cai, casino thuộc khách sạn Aristo International của Tập đoàn Donaco (Australia) có doanh thu gần 750 triệu USD chỉ trong 6 tháng cuối năm 2015.

Kể từ khi Lào Cai có casino, lượng khách tìm đến đây dùng dịch vụ này đã tăng 63% (năm 2015) và chủ yếu là người Trung Quốc.

Club Crowne International nằm trong Khu nghỉ dưỡng Silver Shores International Resort trên bãi biển Bắc Mỹ An (phía Nam khu resort Furama), Đà Nẵng bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Công ty Hoang Dat Silver Shores Exceptional International Entertainment (chủ đầu tư dự án) cho biết đã chi hơn 1,6 tỷ USD để xây dựng khu vực casino và khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao này.

Tại Huế, Tập đoàn Banyan Tree Holdings Limited của Singapore cũng đang thực hiện đầu tư khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô có kinh doanh casino với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1 tỷ USD.

Nhằm khai thác hệ thống các hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), một dự án khu vui chơi giải trí bao gồm cả các khu casino, khách sạn... đang được xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Zeta (Hàn Quốc), với tổng số vốn đăng ký lên tới 4 tỷ USD.

Vào tháng 10/2012, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký văn bản ghi nhớ với Zeta về việc đầu tư Dự án này và chọn địa phận thuộc huyện Bố Trạch để khảo sát và xem xét đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD và được khởi công từ đầu năm 2010, Quần thể Dự án sân golf và khách sạn Hoàng Đồng ở Lạng Sơn cũng được xếp hạng một trong những dự án bất động sản du lịch lớn tại phía Bắc. Giấy chứng nhận đầu tư cũng cho phép dự án này kinh doanh dịch vụ casino.

Một số dự án casino tại Việt Nam với giá trị đầu tư lên tới nhiều tỷ USD. Đồ họa: Quang Thắng.

Một dự án casino có quy mô hơn 4 tỷ USD được dư luận chú ý và mới khởi công gần đây là dự án Khu liên hợp nghỉ dưỡng có casino HOIANA. Dự án được triển khai bởi liên doanh đầu tư VinaCapital, Chow Tai Fook (Hong Kong) và Sun City (Macau). Chính thức khởi công từ tháng 4/2016, dự án đang được một công xây dựng Việt Nam đảm nhiệm thi công phần nền móng, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

Dự án này đã được chuẩn bị từ năm 2007 và được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2010 với tên Nam Hội An. Tuy nhiên, do đối tác ban đầu của VinaCapital là Tập đoàn Genting Berhad (Malaysia) bất ngờ rút lui vào phút chót, dự án phải trì hoãn trong nhiều năm để tìm kiếm nhà đầu tư thay thế.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư giữa tỉnh với Tập đoàn ISC (Mỹ) và Tập đoàn Tuần Châu. Theo đó, ISC và Tập đoàn Tuần Châu sẽ nghiên cứu đầu tư dự án khu du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu Kinh tế Vân Đồn.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 7,5 tỷ USD trên phần diện tích 2.000 ha, đây là dự án casino có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Theo Nghị định về kinh doanh casino mới đây được Chính phủ ban hành sau gần 10 năm nghiên cứu, người Việt lần đầu được chấp thuận vào chơi tại các điểm kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian thí điểm là 3 năm.

Nghị định này cũng nêu rõ các dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương.

Vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD, có các hạng mục tối thiểu kèm theo là khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị.