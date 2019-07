Điểm danh 18 đối tượng trung gian, 27 phụ huynh trong vụ sửa điểm ở Sơn La

Nhiều người có chức quyền xuất hiện trong danh sách

Kết luận điều tra của Cơ quan công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ rõ 18 đối tượng trung gian nhận thông tin từ người nhà thí sinh để chuyển cho các đối tượng sửa bài thi, nâng điểm.

Theo cáo trạng, 18 đối tượng trung gian đã nhận thông tin từ người nhà các thí sinh hoặc thông qua người khác.

Trong đó, Giám đốc Sở GDĐT Hoàng Tiến Đức nhận 8 thí sinh; Trưởng phòng Giáo dục THPT Nguyễn Ngọc Hà nhận 10 thí sinh (bao gồm cả con gái); Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La nhận 5 thí sinh...

Ngoài ra còn cán bộ, giáo viên khác trong ngành Giáo dục nhận từ 1 đến 4 thí sinh gồm một số: Phó giám đốc, cán bộ thư viện của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục; giảng viên Trường Đại học Tây Bắc; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT; cán bộ, giáo viên công tác tại THPT chuyên Sơn La, THPT Mộc Lỵ, THPT Chiềng Sinh, THPT Tô Hiệu.

Một số giám đốc doanh nghiệp, nguyên cán bộ công an đã nghỉ hưu, phó trạm trưởng trạm Y tế cũng có tên trong danh sách này.

Luôn khai chỉ "nhờ xem điểm thi trước"

Trong số 18 người nêu trên, 2 trường hợp là kế toán Trường THPT Tô Hiệu và 1 giảng viên Trường Đại học Tây Bắc không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh mà các bị can đã khai. 16 người còn lại thừa nhận chuyển thông tin nhưng với mục đích “nhờ xem điểm thi trước”.

Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm thi trước” không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất.

Về phụ huynh, người thân có liên quan, có 27 trường hợp là cha, mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh thừa nhận chuyển thông tin của thí sinh nhờ “xem điểm”.

Trong đó có Lãnh đạo UBND TP.Sơn La, Phó giám đốc Sở GDĐT Sơn La, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Chánh thanh tra Sở GDĐT, Lãnh đạo VNPT Sơn La…

Các đối tượng trên khai mục đích cung cấp thông tin thí sinh để nhờ xem giúp điểm thi trước để gia đình kịp thời điều chỉnh nguyện vọng cho con vào các trường cho phù hợp, không trao đổi hứa hẹn gì về lợi ích vật chất.

Ngoài ra, còn 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và đối tượng trung gian khác, trong đó có lãnh đạo Cục thuế tỉnh Sơn La, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện, cán bộ trại giam, trạm trưởng trạm y tế, cán bộ bệnh viện đa khoa, giám đốc doanh nghiệp, cán bộ công an.

Trên cơ sở lời khai của các bị can, đối tượng trung gian và cha mẹ thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành xác minh 21/44 thí sinh; có 11 thí sinh khai trực tiếp liên hệ chuyển thông tin nhưng mục đích “nhờ xem điểm”.

Với các đối tượng trung gian có liên quan đến việc nhận thông tin của thí sinh nhờ các bị can nâng điểm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy đinh của pháp luật.