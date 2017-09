Đi tìm con, gia đình phát hiện bé trai 3 tuổi tử vong cạnh dây điện bị đứt

Tối 8/9, ông Hồ Trọng Lộc - Trưởng Công an xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đang phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ nguyên nhân một cháu bé 3 tuổi tử vong bên cạnh dây điện đứt ở vệ đường.



Trước đó, khoảng 16h30’ chiều cùng ngày, bé Bùi Duy Q. (SN 2014, trú xã Quỳnh Lương) được bố đón từ trường về và đi chơi trong xóm 1 mình. Khi trời sẩm tối vẫn không thấy con về, gia đình toả ra đi tìm thì phát hiện Q. nằm gục bên vệ đường thuộc xóm 7.

Người thân kiểm tra thì đường dây điện quấn vào chân bé có điện.

Tại thời điểm phát hiện, bên cạnh vẫn có một sợi dây điện còn dính vào chân và chân bé Q. có vết cháy xém. Nhiều người dân chạm vào thi thể bé Q. thì có hiện tượng bị điện giật.

Được biết, đoạn dây điện trên là hệ thống đường dây điện liên xóm. Thời điểm phát hiện vụ việc, sợi dây điện bị đứt và sà xuống đường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.