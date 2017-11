Đến nhà trẻ thấy con khóc nức nở, mẹ bàng hoàng phát hiện “quả bóng” to bằng nắm tay nổi trên lưng con

Tháng 7 năm 2015, chị Shaunna Broadway (Oklahoma, Mỹ) như mọi ngày đã đưa hai cậu con trai Connor, 7 tuổi và Tray, 5 tuổi, đến gửi ở nhà giữ trẻ. Đến chiều đón con, Shaunna cảm thấy rất lạ vì hai cậu bé đỏ như tôm luộc và khóc lóc rất dữ dội.

Khi kiểm tra cơ thể, Shaunna bàng hoàng phát hiện ra những vết phồng rộp cháy nắng trên khắp cơ thể hai con. Thậm chí có những vết phỏng nắng to tròn bằng cả nắm tay.



Ảnh: Internet

Người mẹ hỏi các nhân viên tại nhà trẻ Happiness is a Learning Center mới biết được do thời tiết khá oi bức nên những đứa trẻ ngày hôm đó đã được đưa đi chơi tại công viên nước.

Những đứa trẻ đã chơi cả một ngày dài dưới cái nắng gay gắt mà không hề sử dụng kem chống nắng. Nhân viên giữ trẻ cũng cho biết hai cậu nhóc nhất định không chịu mặc áo trong khi chơi tại công viên.

Ảnh: Internet

Những bức ảnh kinh khủng về tình trạng phỏng nắng của hai cậu bé được người một người cô chia sẻ trên Facebook và đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như các cơ quan bảo vệ sức khỏe. Sau vụ việc này, nhà giữ trẻ trên đã phải đóng cửa và tiếp nhận điều tra.

Chị Shaunna đã phải đưa hai con tới 3 cơ sở y tế khác nhau để điều trị nhưng tình trạng các cậu bé không thuyên giảm mà vết rộp còn lan rộng hơn.

Những đứa trẻ phải trải qua những ngày đau đớn, khóc lóc vật vã, thậm chí còn không cho mẹ chạm vào người. Cuối cùng, vì vết phỏng quá nặng, hai cậu bé đã được trực thăng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Shriner’s Hospital for Children tại Galveston, Texas.

Ảnh: Internet

Chia sẻ với CNN, ông của Connor và Tray cho biết, hai cậu bé đã bị phỏng mức độ 2-3. Lớp da cháy đã được các bác sĩ loại bỏ. Connor bị nặng hơn nên đã gặp tình trạng khó thở và phải quấn băng kín người để bảo vệ vết thương đến 72 tiếng.

Bà mẹ đơn thân Shaunna còn rất phẫn nộ khi chia sẻ rằng khi đến đón con, cô chứng kiến các nhân viên ở đây chọc ghẹo các cậu bé và gọi chúng là “đồ con nít” khi thấy hai đứa trẻ khóc lóc vì đau đớn.

Được biết nhà trẻ Happiness is a Learning Center đã từng bị thanh tra do có dấu hiệu vi phạm về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và các nhân viên không đủ chứng chỉ nghiệp vụ.

(Nguồn: CNN)