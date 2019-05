Đến Mỹ thăm bạn gái, người đàn ông gửi 1 tin nhắn khiến anh bị còng tay giải về nước và trục xuất vĩnh viễn

Isaac Roblett, nhà quản lí marketing, 24 tuổi, vào khoảng hơn 1 tháng trước đã gửi cho bạn gái người Mỹ Camila Iglesia một dòng tin nhắn.

Anh viết: "I am moving to be with you" (Anh đang chuyển đến/ đi đến bên em đây). Isaac khẳng định anh đang nói về việc đến Mỹ thăm bạn gái của mình trong vòng 3 tháng một cách hợp pháp.

Isaac và bạn gái Camila (Ảnh: Triangle News)

Nhưng vào ngày 24/4, khi Isaac đáp chuyến bay xuống Chicago và đi qua kiểm tra an ninh, các viên chức nhập cư đã rà soát điện thoại của anh, phát hiện dòng tin nhắn và họ có cách cắt nghĩa khác.

Theo Isaac kể lại, các viên chức cho rằng anh chàng có ý nghĩ định cư lâu dài ở Mỹ trái phép.

Isaac cho biết: "Họ đã kiểm tra tất cả các tin nhắn trong điện thoại của tôi, tìm thấy một tin tôi gửi bạn gái trong lúc cãi nhau và cô ấy đòi chia tay. Họ nói rằng bằng chứng đó là đủ để không cho phép nhập cảnh".

Nguyên văn dòng tin nhắn viết: "Về chuyện chia tay, anh không biết mình đã làm gì khiến em quên rằng anh sẽ chuyển đến bên em trong vòng 1 tháng nữa".

Nguyên văn dòng tin nhắn tai hại (Ảnh: Triangle News)

Isaac giải thích, vì chuyến đi kéo dài đến 3 tháng nên anh không dùng từ "thăm" (visit) mà nói thẳng luôn là "chuyển đến bên em".

Chi tiết nhỏ này gây hiểu nhầm nghiêm trọng, theo quan điểm của Isaac. Anh nói: "Tôi gần như đã bật khóc, cố kìm lại để không rơi nước mắt. Tuy nhiên các viên chức chỉ nói rằng 'Mạnh mẽ lên, hãy vượt qua chuyện này'".

Cuối cùng, Isaac bị tịch thu điện thoại, tạm giam trong 1 ngày, thẩm vấn trong 1 tiếng rưỡi. Hơn nữa, dù mới đáp chuyến bay và chưa từng gặp bạn gái Camila của mình, anh chàng bị buộc phải về nước ngay lập tức và cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn.

Sáng hôm sau 25/4, Isaac sau khi thông báo sự việc cho Đại sứ quán Anh đã bị còng tay, đưa lên máy bay (tự mua vé hết 700 bảng) trở về Anh.

Khi đã về nước, anh được chẩn đoán sang chấn tâm lí vì những chuyện bất ngờ xảy ra ở Chicago. "Thật là kinh khủng, tình yêu của đời tôi đến từ một quốc gia khác và giờ tôi không thể gặp cô ấy" - anh nói.

Trong khi đó, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung cho biết: "Các nhân viên của chúng tôi đã gửi lời khuyên cho một nam thanh niên người Anh bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, và đang liên hệ với cục di trú Anh Quốc về trường hợp này".

Năm 2019 rồi mà tình yêu giữa 2 bờ Đại Tây Dương vẫn khó khăn cách trở như vậy. (Ảnh: Triangle News)

Vào thời điểm Isaac bị trục xuất, cặp đôi chàng người Anh - nàng người Mỹ đã dự định sẽ du lịch cùng nhau đến New York và Los Angeles trong ít ngày nữa.

Họ gặp nhau khi Camila du học ở Anh Quốc tại trường Cao đẳng Sân khấu Rose Bruford.

Hai người nhanh chóng phải lòng nhau, cùng yêu thích du lịch, ăn uống và xem thi đấu thể thao. Trước đây, Isaac cũng từng bay qua Mỹ thăm người yêu và mọi chuyện đều suôn sẻ.