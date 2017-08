Đêm nhạc đầu tiên của Vũ Thành An tại TP.HCM hạn chế vé bán

Chiều 12/08, nhạc sĩ Vũ Thành An và đơn vị tổ chức Phương Nam Phim đã có buổi giao lưu với giới truyền thông để giới thiệu về đêm nhạc "Chuyện tình không tên".

"Chuyện tình không tên" sẽ là đêm nhạc đầu tiên của Vũ Thành An tại TP.HCM sau nhiều lần lỗi hẹn. Show biểu diễn này hoàn toàn khác biệt các chương trình ca nhạc từ trước đến nay bởi đêm nhạc kéo dài hơn bốn tiếng và chỉ đón 50 khách đến thưởng thức.

Nhạc sĩ Vũ Thành An háo hức khoe đêm nhạc riêng đầu tiên tại TP.HCM.

Cụ thể, từ 18h đến 20h30 là quãng thời gian để khán giả thưởng thức ẩm thực Việt, nhạc sĩ ký tặng sách, chụp hình kỷ niệm… Từ 20h30, những vị khách đặc biệt của "Chuyện tình không tên" sẽ được sống trong không gian sang trọng với rượu, ánh nến cùng âm nhạc của Vũ Thành An.

Với "Chuyện tình không tên", khán giả không chỉ được trở về một không gian xưa với nhạc trữ tình Vũ Thành An, những người tham dự sẽ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc nhưng được nhạc sĩ Đức Trí, Việt Anh, Hoàng Anh, Minh Hoàng... phối mới lại hoàn toàn.

Bên cạnh phần biểu diễn của nhạc sĩ 74 tuổi, chương trình sẽ có ca sĩ khách mời là: Quang Dũng, Nhóm Năm Dòng Kẻ.

Chia sẻ về đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 18/08 tới tại Le Royal Saigon, nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết: "Tôi từng sắp xếp để trở về nước để tham gia đêm nhạc Vũ Thành An do Phương Nam Phim tổ chức vào năm 2015 nhưng vì lý do sức khoẻ nên không về được. Sau đó mấy tháng tôi có về quê nhưng lại vướng công việc cá nhân và dành thời gian hoạt động thiện nguyện của Quỹ từ thiện Teresa.



Lần này trở về, những ngày đầu tôi khá mệt vì chênh lệch múi giờ nhưng bây giờ lại rất thoải mái và chờ đợi sự gặp gỡ với khán giả. Bởi ở tuổi này rồi, mình gặp khán giả lúc này đây nhưng không biết ngày mai ra sao cả…".

Ở tuổi 74, Vũ Thành An vẫn mong muốn thể hiện tiếng hát của mình trong đêm nhạc "Chuyện tình không tên".

Vũ Thành An sinh ngày 20/04/1943 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào Nam. Sáng tác đầu tiên của ông là ca khúc "Tình khúc thứ nhất" với lời thơ Nguyễn Đình Toàn và nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay đó. Những năm tiếp theo, ông viết loạt "Những bài không tên" và được thính giả đón nhận nồng nhiệt.



Năm 1969, ông phát hành tập nhạc "Những bài không tên". Từ đó, các tác phẩm của Vũ Thành An được yêu thích ở khắp nơi. Với thành công nhất định trong những năm đầu của sự nghiệp sáng tác, Vũ Thành An cùng với Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, tạo thành một lớp nhạc sĩ đầy tài năng của Việt Nam.