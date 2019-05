Đề nghị truy tố 16 bị can chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng ngân sách

Chiều 11-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can ở địa phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, các đối tượng này đã có hành vi làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cầm đầu đường dây trên là bà Ngô Thị Hoa, ngụ TP Quy Nhơn.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến 2016, lợi dụng chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ, khuyến khích, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển cũng như thúc đẩy ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc, Ngô Thị Hoa và rất nhiều chủ tàu cá ở Bình Định mặc dù không khai thác hải sản ở vùng biển xa nhưng đã làm hồ sơ giả mạo tàu cá khai thác hải sản tại các vùng biển xa để nhận tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng.

Trong vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thu hồi cho nhà nước hơn 35 tỷ đồng.

Đặc biệt, qua công tác điều tra vụ án đã phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương, dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua đó, đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ, ban ngành sửa đổi, bổ sung, bịt kín nhiều sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện quyết định, ngăn chặn thất thoát tiền của nhà nước, chấm dứt tình trạng làm khống hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định 48/2010/QĐ-TTg.