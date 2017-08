ĐBQH Đặng Thuần Phong: "Lá chắn" Trịnh Xuân Thanh che đậy nhiều vấn đề lớn hơn

Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

Tháng 3/2017, trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản do liên quan tới vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.

Tối ngày 3/8, trên chương trình thời sự VTV1, Trịnh Xuân Thanh đã trả lời phỏng vấn và cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật.