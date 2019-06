Đây là căn bệnh giết nhiều người nhất thế giới, nếu nhịn ăn sáng bạn có nguy cơ mắc bệnh cao gấp đôi

Nghiên cứu được đăng tải trên tờ Journal of the American College of Cardiology. Theo đó, dữ liệu được thu thập từ hơn 6.000 người tham gia ở độ tuổi 40-75, không có tiền sử bệnh tim mạch hay ung thư.

Người tham gia được hỏi: "Bao lâu thì bạn ăn sáng một lần?" với nhiều đáp án để chọn như:

- Hàng ngày

- Vài ngày

- Hiếm khi

- Không bao giờ.

Kết quả cho thấy, bỏ qua bữa ăn đầu tiên trong ngày có mối liên hệ với những thay đổi trong khẩu vị, huyết áp cao hơn và biến đổi có hại trong hàm lượng cholesterol.

Các nhà nghiên cứu cho biết, bỏ ăn sáng cũng là "chỉ dấu hành vi" cho các thói quen sống thiếu lành mạnh.

Tác giả cấp cao của nghiên cứu trên, tiến sĩ Wei Bao, tại đại học Iowa, cho biết: "Những người tham gia không bao giờ ăn bữa sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 87% so với người ăn sáng mỗi ngày".

Bệnh tim mạch hiện là "kẻ giết người" lớn nhất thế giới với 15,2 triệu ca tử vong vào năm 2016, tăng so với 12 triệu ca tử vong năm 2000.

Theo Thesun