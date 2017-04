Đánh bom tàn bạo ở Syria làm chết gần 100 dân thường

CNN dẫn lời nhóm Dân phòng Syria, hay còn gọi là nhóm Mũ trắng, nói rằng vụ nổ tấn công các xe bus chở người sơ tán theo thỏa thuận trao đổi giữa phiến quân với chính quyền Syria. 55 người khác bị thương trong vụ nổ.

Đoàn xe bus đang đậu lúc đó, chở theo hàng nghìn người từ các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát nhưng bị phiến quân bao vây ở phía tây bắc Syria lên đường tới các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo.

Truyền hình Syria cho thấy những cái xe bị hỏng nặng và bị đốt cháy đậu bên lề đường, mọi người đi lại kiểm tra thiệt hại và xác chết xếp đầy trên đường.

Cuộc sơ tán vẫn tiếp tục và những xe bus đầu tiên đã tới Aleppo đêm qua, đưa người dân đến các khu nhà tạm, nơi họ được cung cấp thực phẩm và thuốc men.

Nhóm phiến quan Ahrar al-Sham tweet rằng một số thành viên của nhóm này chết trong vụ nổ. Họ có mặt tại đây để đảm bảo việc lên đường của đoàn xe. Nhóm này cho biết đang điều tra thủ phạm.

Chiếc xe hơi đánh bom chất đầy đồ dành cho trẻ em, có thể là để ngụy trang.

Theo thỏa thuận do Iran và Qatar làm trung gian, chính phủ cho phép khoảng 2.000 dân thường và phiến quân rời hai thị trấn tây bắc Madaya và Abadani do phiến quân kiểm soát và bị quân chính phủ bao vây để đổi lấy 5.000 người khác rời các khu vực do chính phủ kiểm soát nhưng bị phiến quân bao vây.